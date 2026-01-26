EdoMéx invierte 57 mdp en beneficio de más de 130 escuelas de Nezahualcóyotl

Gobierno de Delfina Gómez invierte 57 mdp en beneficio de más de 130 escuelas de Nezahualcóyotl

Con la intensión de apoyar el sistema educativo y las infraestructuras de las escuelas en el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez destinó más de 57 millones de pesos en beneficio a 134 escuelas del municipio Nezahualcóyotl.

“Cada uno de estos apoyos que se han entregado representa una acción concreta para fortalecer la Escuela Pública, reducir las desigualdades y seguir construyendo el bienestar desde las aulas. Como Maestra yo sé que una institución educativa digna puede hacer un cambio muy fuerte en lo que se refiere a la enseñanza-aprendizaje”, explicó Delfina Gómez.

El apoyo fue repartido entre mobiliarios, labores de infraestructura, mejora a las instalaciones y equipo de captación de lluvia, lo que facilitará el acceso al agua de una manera sustentable.

Las escuelas recibieron diversos tipos de mobiliario para los estudiantes como pupitres y sillas para que puedan tomar clase de una manera más cómoda así como archiveros, escritorios y materiales didácticos para que los maestros puedan ejercer de manera funcional sus clases.

La gobernadora visitó la escuela Venustiano Carranza, durante la cual reiteró su compromiso de trabajar en favor de la educación y la comunidad escolar.

“En nuestra escuela se forman sueños, se forjan valores, se establecen oportunidades que acompañarán a las y los estudiantes toda la vida, por ello, insisto, reconozco el esfuerzo y expreso mi agradecimiento a las maestras y maestros, al personal educativo, manual, administrativo y a los padres y madres de familia”, refirió la Gobernadora.

A la entrega acudieron autoridades estatales así como escolares, comunidad estudiantil, madres y padres de familia.