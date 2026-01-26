IECM abre el registro de proyectos para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027

Elecciones IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) abrió el Sistema de Registro de Proyectos (SIPROE) para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 para facilitar la presentación de propuestas ciudadanas orientadas al mejoramiento de colonias, pueblos y barrios de la capital. El sistema comenzó a operar a partir de las 09:00 horas del domingo 25 de enero y permanecerá habilitado hasta el 24 de febrero.

En la apertura del registro, la consejera electoral Erika Estrada Ruiz, presidenta de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación, llamó a la ciudadanía a utilizar esta herramienta para identificar necesidades comunitarias y traducirlas en proyectos concretos. Señaló que el proceso busca incentivar la imaginación y la creación de propuestas que respondan a las condiciones específicas de cada unidad territorial.

La consejera María de los Ángeles Gil Sánchez subrayó que el inicio del registro representa el primer acercamiento formal entre la ciudadanía y la autoridad en el marco del Presupuesto Participativo. Explicó que el SIPROE funciona como un mecanismo que permite dar seguimiento transparente a las propuestas desde su presentación hasta la determinación de su viabilidad, paso previo a que puedan ser incluidas en la boleta de la consulta.

En tanto, la consejera Maira Melisa Guerra Pulido destacó que la participación ciudadana no se limita a los procesos electorales, sino que abarca distintos mecanismos de intervención pública, entre ellos el Presupuesto Participativo. Indicó que esta etapa permite a las personas expresar, a través de ideas y proyectos, las prioridades para mejorar sus comunidades.

El SIPROE está disponible dentro de la Plataforma Digital de Participación Ciudadana del IECM, accesible desde el portal institucional del organismo. El Instituto informó que también difundirá ligas, códigos QR y materiales informativos en sus redes sociales oficiales para facilitar el acceso durante todo el periodo de registro.

La plataforma permite a las personas interesadas ingresar proyectos correspondientes a la unidad territorial donde residen, mediante un proceso que el Instituto describe como sencillo y seguro. Las y los usuarios pueden crear una cuenta nueva o utilizar un perfil previamente registrado en ejercicios anteriores. En este último caso, basta con ingresar el nombre de usuario y la contraseña para continuar con el trámite.

Para la creación de cuentas, el sistema solicita datos básicos de identificación, como nombre, apellidos, edad y el género con el que se identifican, así como información sobre pertenencia a algún grupo de atención prioritaria.

También se requiere información general del domicilio, entre ella la calle, la unidad territorial y el código postal. Una vez concluido este paso, el registro del proyecto puede realizarse de inmediato.

El IECM precisó que los datos personales proporcionados están protegidos conforme a la normativa vigente y que su uso se limita exclusivamente a los fines del Presupuesto Participativo.

De acuerdo con la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, pueden presentar proyectos las personas ciudadanas, vecinas u originarias de la Ciudad de México.

El derecho de registro incluye a niñas, niños y adolescentes, a personas ciudadanas residentes en el extranjero, así como a personas en estado de postración o en prisión preventiva, bajo los términos establecidos en la propia convocatoria.

El IECM reiteró que el registro de proyectos permanecerá abierto hasta el 24 de febrero, como parte de las etapas previas a la consulta mediante la cual la ciudadanía decidirá el destino de una parte del presupuesto público en sus comunidades.