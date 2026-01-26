¿Qué pasó con la mujer que atropelló y arrastró a un motociclista en Iztapalapa? Reporte actualizado del caso

¿Qué pasó con la mujer que atropelló y arrastró a un motociclista en Iztapalapa? La mujer que atropelló y arrastró a un motociclista en Iztapalapa continúa prófuga; estas son las últimas actualizaciones sobre el caso (Redes Sociales)

La mujer que atropelló y arrastró a un motociclista en Iztapalapa continúa prófuga. Estas son las actualizaciones sobre su caso y lo que se sabe sobre su ubicación.

El pasado 3 de enero de 2026 en redes sociales comenzó a circular el video de un Honda City color azul que circulaba en la alcaldía Iztapalapa arrastrando el cuerpo de un hombre identificado como Roberto Hernández.

Fue así que se dio a conocer que los hechos habrían ocurrido cuando una mujer atropelló a Roberto en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 alrededor de las 22:00 horas.

Tras el incidente, la mujer continuó conduciendo el vehículo sin detenerse, pese a llevar arrastrando el cuerpo de Roberto durante varias calles hasta la colonia Constitución de 1917 cuando un tope finalmente lo liberó.

Luego de las investigaciones, el 5 de enero fue localizado en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, el automóvil involucrado y se identificó a la mujer como Gabriela Gómez de 43 años de edad.

Desde entonces, las investigaciones por parte de las autoridades continuaron, aunque sin dar con el paradero de Gaby “N”.

¿Qué pasó con la mujer que atropelló a un motociclista en Iztapalapa?

A pesar de que ya fue identificada Gaby “N”, la mujer que atropelló a un motociclista en Iztapalapa, continúa prófuga de la justicia. Estas son todas las actualizaciones que se tienen sobre su caso.

No obstante, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió una orden de aprehensión contra Gaby “N” acusándola de homicidio culposo por tránsito de vehículo, manteniendo activa su búsqueda.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, los familiares de Gaby “N” habrían desaparecido también, y supuestamente el hermano de la mujer huyó hacia Estados Unidos, mientras que la pareja y su hija ya no se encuentran viviendo en su domicilio.

Por otra parte, Carlos Jiménez compartió un nuevo video en el que aparentemente autoridades catearon el inmueble en el que vive una prima de Gaby “N” en Chimalhuacán.

Según el periodista, la prima habría asegurado que Gaby “N” no había estado en el lugar y que continúa huyendo tras los hechos ocurridos el pasado 3 de enero.

Por lo que las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúan para dar con el paradero de Gaby “N”.