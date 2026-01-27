Caminemos Seguras: EdoMéx instala cámaras y luminaria en calles de Toluca

La gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez entregó el mejoramiento urbano con perspectiva de género de las calles Emiliano Zapata, Benito Juárez y Prolongación Ignacio López Rayón, en la localidad de San José Guadalupe Otzacatipan, en Toluca. Estas obras tienen el objetivo de brindar comodidad y seguridad a mujeres, niñas y adolescentes que las transitan.

Los trabajos requirieron una inversión de 10.8 millones de pesos y forman parte de los trabajos que se realizan para dar cumplimiento al “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.

“Van a ser de beneficio para la seguridad, principalmente de mujeres, pero es para toda la comunidad. Queremos que haya espacios dignos, pero los queremos a través de un trabajo de manera transversal”, indicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La gobernadora explico que estas labores son parte de las medidas que se han tomado para dar seguimiento a las alertas de violencia de genero y además se complementan con las iniciativas que su gobierno impulsa para prevenir estos casos. “Hemos mandado iniciativas al Congreso que han sido también apoyadas por nuestros presidentes municipales para mejorar la situación de seguridad de nuestras mujeres”, señaló.

Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura informó que a lo largo de más de 900 metros se rehabilitaron banquetas y guarniciones; se instalaron cámaras de videovigilancia con botones de pánico conectados al C4 de Toluca, así como luminarias tipo vela con base de concreto.