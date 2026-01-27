EdoMéx apoya a personas vulnerables con 49 millones de viajes gratuitos en Mexibús y Mexicable

Programa de EdoMéx que brinda viajes gratuitos en Mexibus y Mexicable a grupos vulnerables.

El Gobierno del Estado de México como parte de su labor en favor de la inclusión y la economía familiar de los grupos vulnerables ha destinado 486 millones 305 mil pesos para favorecer los traslados gratuitos de personas con discapacidad, adultos mayores y niños menores de cinco años, así como libres transbordos en los sistemas Mexibús y Mexicable.

Con ese presupuesto se cubren más de 49 millones de viajes en estos sistemas de transporte masivo de los cuales, 24 millones 806 mil 190 usuarios viajaron de forma gratuita y 24 millones 590 mil 811, fueron libres transbordos.

La Directora General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem), Rosa María Zúñiga Canales, señaló que gracias a esta iniciativa habitantes de diferentes municipios podrán trasladarse de una manera más eficiente a sus destinos.

Este programa se mantendrá vigente durante 2026 con el objetivo de apoyar a los grupos más vulnerables para que sus traslados diarios no representen un impacto a su economía familiar.