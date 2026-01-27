Edoméx mantiene subsidio a la tenencia vehicular 2026 hasta abril

El Gobierno del Estado de México mantiene vigente el programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular 2026, el cual permite obtener hasta el 100 por ciento de descuento en este impuesto a quienes paguen el refrendo vehicular antes del próximo 6 de abril.

De acuerdo con información de la Secretaría de Finanzas estatal, el beneficio aplica para automóviles con un valor de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos, ambos montos con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

El porcentaje del subsidio se determina con base en el año de expedición de las placas. Los vehículos con placas emitidas en 2021 o posteriores pueden acceder a un subsidio del 100 por ciento en el pago de la tenencia, mientras que aquellos con placas expedidas en 2020 tienen derecho a un descuento del 50 por ciento.

Para acceder a este beneficio fiscal, las personas contribuyentes deben cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, ser personas físicas residentes del Estado de México y contar con un vehículo inscrito en el Registro Estatal de Vehículos cuyo valor no exceda los límites establecidos para automóviles o motocicletas.

Además, es necesario encontrarse al corriente en el pago de las contribuciones estatales o, en su caso, regularizar adeudos pendientes, así como cubrir el pago del refrendo vehicular correspondiente a 2026. El costo del refrendo es de 990 pesos para automóviles y de 731 pesos para motocicletas.

La autoridad fiscal estatal precisó que el trámite para solicitar el subsidio deberá realizarse dentro del plazo establecido, ya que después del 6 de abril de 2026 ya no será aplicable el descuento y se deberá cubrir el monto completo de la tenencia, conforme a la normativa vigente.