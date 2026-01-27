Horacio Duarte se reúne con Pepe Couttolenc para coordinar acciones rumbo a la transformación del Edomex

Con el compromiso de fortalecer la gobernabilidad y dar continuidad al proyecto de transformación que se impulsa en el Estado de México, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, sostuvo una reunión de trabajo con el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Pepe Couttolenc.

El encuentro se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno y forma parte de una serie de reuniones que Horacio Duarte ha sostenido con representantes de distintas fuerzas políticas, con la finalidad de coordinar esfuerzos en beneficio de la ciudadanía mexiquense y consolidar el trabajo encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

A través de sus redes sociales, Duarte Olivares informó sobre el diálogo sostenido con el líder del Partido Verde, destacando la importancia de mantener canales abiertos de comunicación entre las fuerzas políticas que coinciden en el proyecto de transformación del estado.

“Me reuní con el diputado Pepe Couttolenc, con quien dialogamos sobre la gobernabilidad del #Edomex y ratificamos profundizar la transformación que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez”, publicó el funcionario.

Durante la reunión se abordaron temas relacionados con la estabilidad política, la coordinación institucional y el impulso de acciones conjuntas que permitan atender las principales necesidades de la población, siempre bajo una visión de colaboración y respeto entre distintos partidos.

Este encuentro da seguimiento a otras reuniones que el Secretario General de Gobierno ha sostenido recientemente, entre ellas con Luz María Hernández, dirigente estatal de Morena, así como con diputadas y diputados locales, con quienes ha dialogado sobre la agenda legislativa y los retos actuales del Estado de México.

Además, a inicios del mes, Horacio Duarte se reunió con las y los 125 presidentes municipales, así como con diputadas y diputados federales y locales, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y avanzar en una agenda común que priorice el bienestar social.

El diálogo constante con actores políticos de diferentes fuerzas refleja la fortaleza política y la capacidad de convocatoria del gobierno que encabeza Delfina Gómez Álvarez, así como su compromiso con una administración abierta al consenso y al trabajo conjunto.

El Gobierno de México busca consolidar un clima de gobernabilidad e impulsar políticas públicas incluyentes y dar continuidad al proceso de transformación que busca mejorar las condiciones de vida de las y los mexiquenses.