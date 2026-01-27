IMSS emite recomendaciones para evitar contagios por Sarampión

IMSS recomienda aplicación de Vacuna Triple Viral

Ante la aparición de casos por sarampión el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente emitió medidas de protección para que las familias mexiquenses eviten el contagio.

Esta enfermedad se manifiesta con la presencia de manchas pequeñas rojas semejantes a picaduras de pulga además presenta síntomas como, lagrimeo, estornudos, tos, fiebre y otros síntomas y se propaga por aire (a través de estornudos o tos) o contacto directo con personas contagiadas.

Es importante prevenir la enfermedad con la aplicación de la vacuna, ya que se trata de una enfermedad que puede adquirirse en cualquier etapa de la vida y podría causar problemas graves de salud incluso ser letal.

Especialistas del IMSS informaron que el Sarampión generalmente se manifiesta de 10 a 14 días después de adquirir el virus. La fase inicial, que suele extenderse de 4 a 7 días, incluye fiebre, secreción nasal, infección de los ojos, tos, dolor de garganta y aparece un sarpullido rojo visible en la piel, que aparece de 7 a 18 días después de la exposición al virus, iniciando por lo regular en la cara y la parte superior al cuello.

Los especialistas indicaron algunas recomendaciones para cuidado y prevención como lavarse las manos con frecuencia, no tocarse ojos, nariz o boca, evitar contacto con personas enfermas, cubrirse al estornudar o toser.

Además recomiendan a los padres de familia con hijos menores a los 10 años aplicar la Vacuna Triple Viral que también brinda protección para rubéola y parotiditis.

La vacunación se aplica en las unidades médicas del IMSS sin importar su registro a la misma. Es importante que los derechohabientes del IMSS y no derechohabientes revisen su Cartilla Nacional de Salud y, en caso de no haber recibido la vacuna, acudir a sus unidades médicas para que se les aplique.