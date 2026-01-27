Metro instala nuevos durmientes sintéticos en la Línea B

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro continúa durante 2026 con la instalación de durmientes sintéticos en distintas líneas de la red, como parte de un proceso de renovación de infraestructura ferroviaria que inició con la adquisición de mil 909 piezas durante 2025.

De acuerdo con información del propio organismo, las principales intervenciones se concentran en la Línea B, donde se sustituyen durmientes de madera que presentan desgaste por el paso del tiempo. Estas piezas son fundamentales para mantener la estabilidad geométrica de la vía y garantizar el tránsito seguro de los trenes.

En días recientes concluyó la colocación de 125 durmientes sintéticos en el aparato de vía identificado como 11A/21, localizado entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía.

En una siguiente etapa, los trabajos continuarán en la salida de Oceanía hacia la vía de enlace con la Línea 5, y de manera progresiva se intervendrán al menos cinco aparatos de vía adicionales durante la primera mitad del año.

Las autoridades del Metro informaron que las labores se realizan durante la madrugada, con el objetivo de no afectar el servicio a los usuarios. En estos trabajos participa personal especializado en mantenimiento de vías, adscrito al propio sistema de transporte.

Hacia la segunda mitad de 2026, el programa de sustitución de durmientes también contempla intervenciones en la Línea 4, aunque no se precisaron aún los tramos ni el número de piezas que serán colocadas en esa línea.

La Línea B, que conecta a la Ciudad de México con municipios del Estado de México como Ecatepec y Nezahualcóyotl, registra una afluencia aproximada de 401 mil usuarios diarios, lo que la convierte en una de las rutas estratégicas de la red. Fue inaugurada en 1999 y, según el STC, esta es la primera ocasión en más de 26 años de operación en que se realiza una renovación de los durmientes en sus aparatos de vía.

El reemplazo de estos elementos forma parte de un conjunto de acciones orientadas al mantenimiento mayor de la infraestructura del Metro.Las autoridades capitalinas señalaron que los trabajos se desarrollan bajo lineamientos técnicos establecidos y forman parte de los programas de conservación del sistema.