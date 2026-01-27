PVEM presentará 57 iniciativas durante segundo periodo ordinario en el Congreso CDMX

Cuarta reunión plenaria del grupo parlamentario del PVEM en el Congreso CDMX

El grupo parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México informó que durante el segundo periodo ordinario la bancada presentará 57 iniciativas y 37 puntos de acuerdo organizados en cuatro ejes: Medio Ambiente y Bienestar Animal; Seguridad y Justicia; Economía y Desarrollo Económico; y Bienestar Social.

Durante la reunión plenaria de la bancada ecologista, el diputado Jesús Sesma, también presidente de la mesa directiva del Congreso local, afirmó que, “cada plenaria es para refrendar quiénes somos y hacia dónde vamos, porque estamos aquí con un solo propósito, ayudar a los ciudadanos de la capital”.

Entre las iniciativas a presentarse en este periodo destacan la Ley de Albergues y Refugios de Animales, la prohibición de compra o venta de animales a través de redes sociales, eliminar la expedición de boletos en estacionamientos públicos, establecer maquinas recolectoras de PET que otorguen incentivos económicos, entre otras.

Resultados del primer periodo del segundo año legislativo

Se informó que durante el periodo ordinario anterior, las y los diputados ecologistas presentaron 51 iniciativas y 25 puntos de acuerdo; de ellas, 17 se aprobaron, y algunas fueron parte de los compromisos de campaña.

Entre las aprobadas destacan: el incremento de las penas por delitos ambientales, seguridad social para mujeres que se encargan de cuidar personas, home office en caso de contingencia ambiental.

Así como zonas de recreación para animales de compañía, incentivos fiscales a empresas que contraten personas con discapacidad y la prohibición de exhibición de animales en venta.

El coordinador de la bancada verde, Manuel Talayero, aseguró que el segundo periodo ordinario es de suma importancia y adelantó que será complejo, con grandes retos y temas para avanzar en la consolidación de la ciudad de innovación, seguridad y economía.

“Vamos a continuar trabajando por una ciudad más verde, más inclusiva y más justa para todas y todos”, afirmó.

Talayero Pariente destacó que desde el inicio de la III Legislatura, la bancada ecologista siempre ha privilegiado el diálogo y el trabajo conjunto para cumplir con el objetivo de legislar para servir y dar resultados a la gente.

Los integrantes de la bancada celebraron el avance que han tenido al impulsar iniciativas que cuidan el medio ambiente, apuestan por la sustentabilidad, fortalecen la economía y ponen a las personas en el centro.

“Estos logros no son individuales, son fruto del trabajo colectivo y del compromiso que caracteriza a este grupo parlamentario”, comentó Manuel Talayero.

Además aseguró que su agenda define acciones concretas y, “consolida un trabajo legislativo que será ejemplo de responsabilidad, ética y visión de futuro... con cambios reales y verdaderos para la Ciudad de México”.

Al encuentro acudió la coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo Espinoza, y la diputada del Partido del Trabajo, Diana Barragán, quienes respaldaron la agenda del PVEM en este periodo.

“La agenda que presenta el PVEM la abrazamos desde el grupo parlamentario de Morena porque son causas comunes: el medio ambiente, son los seres sintientes, porque es generar mejores entornos para estas y las próximas generaciones”, afirmó la legisladora morenista.