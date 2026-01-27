Reportan retiro de más de 4 mil 500 vendedores ambulantes en el Centro Histórico

Foto: Especial Foto: Especial (La Crónica de Hoy)

El Gobierno de la Ciudad de México reportó avances en la primera fase del reordenamiento del comercio ambulante en el Centro Histórico, proceso que ha implicado el retiro de más de 4 mil 500 vendedores informales de diversas calles y espacios públicos de esta zona.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que 2026 está previsto como el año en que se consolide el reordenamiento del Centro Histórico, una tarea que calificó como compleja y que se encuentra a cargo de la Secretaría de Gobierno. Indicó que, en esta etapa inicial, se han logrado acuerdos para liberar un número significativo de comerciantes de la vía pública.

La mandataria capitalina informó que ya se han despejado espacios como la plaza Pino Suárez, así como calles ubicadas al oriente del Zócalo capitalino. También se ha realizado el reordenamiento de las vialidades perpendiculares a la Plaza de la Constitución en dirección al Eje Central Lázaro Cárdenas, además de la avenida Juárez.

Explicó que el proceso se encuentra en una fase de evaluación y que próximamente se darán a conocer los resultados detallados de esta primera etapa, así como el contenido y alcance de las siguientes fases del reordenamiento.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, precisó que el reordenamiento no implica la eliminación total del comercio en la vía pública, sino una revisión permanente para definir qué calles pueden ser liberadas por completo y en cuáles se reducirá el número de vendedores, con el objetivo de disminuir de manera sostenida el comercio ambulante en la zona.

El funcionario señaló que se mantienen mesas de diálogo con las distintas organizaciones y dirigentes del comercio informal, en cumplimiento de la instrucción de la jefa de Gobierno, y que en varios casos ya se han alcanzado acuerdos, mientras que en otros continúan las negociaciones.

Añadió que se realiza un análisis detallado para determinar el porcentaje exacto de calles que han sido liberadas del comercio ambulante en el perímetro A del Centro Histórico, información que se prevé dar a conocer en el transcurso de la próxima semana.