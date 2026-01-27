Texcoco fortalecerá el acceso a la lectura con nueva mini librería del Fondo de Cultura Económica

El Gobierno Municipal de Texcoco anunció la próxima instalación de una mini librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) en el centro del municipio, con el objetivo de promover la lectura y facilitar el acceso a libros de calidad para toda la población. Esta acción forma parte de una estrategia cultural que busca consolidar a Texcoco como un referente cultural en la región.

El acuerdo se concretó durante una reunión realizada en la sala de cabildos del Ayuntamiento de Texcoco, encabezada por el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, y el director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. En el encuentro también participó la directora de Turismo municipal, Rosana Espinosa Olivares, quienes coincidieron en la importancia de fomentar el hábito de la lectura entre niñas, niños, jóvenes y adultos.

De acuerdo con lo informado, la mini librería contará con un acervo bibliográfico especializado del Fondo de Cultura Económica, reconocido a nivel nacional e internacional por la calidad de sus ediciones. Los libros estarán disponibles a precios accesibles, con la finalidad de que más personas puedan adquirirlos y acercarse al conocimiento, la literatura y el pensamiento crítico.

El presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, destacó que esta alianza representa un paso importante para fortalecer la vida cultural del municipio. Señaló que Texcoco apuesta por la cultura como una herramienta de transformación social y desarrollo comunitario, por lo que acercar los libros a la ciudadanía es una prioridad de su administración.

“En Texcoco fomentamos la cultura y el pensamiento crítico. Esta alianza con el Fondo de Cultura Económica es un paso clave para que la lectura llegue a todos los rincones de nuestro municipio”, expresó el alcalde durante la reunión.

La instalación de esta librería será resultado de una gestión conjunta entre el Gobierno Municipal de Texcoco y la Dirección General del FCE, lo que permitirá una colaboración directa para el fomento a la lectura. El espacio estará pensado para atender a jóvenes y adultos, aunque también se buscará incluir títulos que despierten el interés de nuevos lectores.

Autoridades municipales señalaron que esta iniciativa no solo busca ofrecer libros, sino también crear un punto de encuentro cultural que incentive el diálogo, el aprendizaje y el gusto por la lectura. Asimismo, se espera que la librería contribuya a fortalecer la identidad cultural de Texcoco como un municipio comprometido con la educación y la cultura.

Con esta acción, el gobierno encabezado por Nazario Gutiérrez Martínez reafirma su compromiso de trabajar de la mano con instituciones nacionales para enriquecer la vida educativa y recreativa de las y los habitantes de Texcoco. La próxima apertura de la mini librería del Fondo de Cultura Económica representa un avance significativo para democratizar el acceso a la lectura y fortalecer el desarrollo cultural del municipio.