¿Ya hay servicio en todas las estaciones del Tren Ligero? Reporte del bloqueo y protesta en Xochimilco (Gobierno de la Ciudad de México)

Se mantiene la suspensión del servicio del Tren Ligero en la estación Huichapan, en la alcaldía Xochimilco de la CDMX, debido a la presencia de manifestantes.

Vecinos de la colonia Huichapan se congregaron entre la avenida México y 20 de Noviembre, en apoyo a una mujer de la tercera edad, también vecina de la localidad, quien, de acuerdo con testimonios, fue desalojada por una particular de su vivienda, quien se acreditó de forma irregular como propietaria del inmueble donde vivía la mujer antes mencionada.

¿Qué le pasó a la mujer de la tercera edad que fue desalojada de su vivienda?

De acuerdo con el reporte de N+, una mujer de la tercera edad, aun sin identificar, presuntamente fue desalojada de su vivienda de manera irregular por una persona que dijo acreditarse como dueña.

La persona de la tercera edad se congregó en compañía de uno de sus hijos y vecinos que se sumaron en apoyo a lo que consideraron un abuso, por lo que cerraron la intersección de la avenida México y 20 de Noviembre, en la colonia Huichapan, al sur de la CDMX.

Manifestaciones mantienen fuera de servicio la estación Huichapan del Tren Ligero

De acuerdo con el reporte realizado por N+, hasta las 2:22 pm de este martes 27 de noviembre, se mantiene cerrada la estación Huichapan del transporte ferroviario, mejor conocido como Tren Ligero, al sur de la capital.

La estación Huichapan forma parte de la Línea 1 (Taxqueña–Xochimilco) del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, y se localiza en avenida 20 de Noviembre y avenida México, Plan Sexenal y Mártires de Río Blanco, ampliación Tierra Nueva, en la alcaldía Xochimilco, por lo que se insta a tomar precauciones y planificar el viaje.