Clima CDMX: pronóstico del clima 29 de enero (Cuartoscuro)

Se necesitará algo más que el cobertor de tigre para sobrevivir al frío en la capital. Este jueves, el frente frío número 32 impacta la Ciudad de México.

Te contamos cuáles serán las recomendaciones para cuidarte y proteger a tu familia ante la posibilidad de heladas, así como el pronóstico exacto para este jueves 29 de enero en la Ciudad de México.





Pronóstico del clima para la CDMX este jueves 29 de enero

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la CDMX, se esperan temperaturas que oscilen entre 0° y 5° C durante la mañana de este jueves 29 de enero, principalmente en las zonas altas del poniente y sur de la capital.

De igual forma, se pronostican ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, derivadas del impacto del frente frío número 32 en la metrópoli.





Recomendaciones del SMN por la entrada del frente frío número 32

Ante el descenso de temperatura, el SMN recomienda a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de clima y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

También se sugiere limitar la exposición prolongada al frío durante las primeras horas del día y consumir bebidas calientes para mantener la temperatura corporal.

Asimismo, se exhorta a asegurar objetos que puedan desprenderse por las rachas de viento, proteger tuberías y plantas en zonas con riesgo de heladas, y mantenerse informado a través de canales oficiales.

En caso de utilizar calentadores o anafres, se pide extremar precauciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y ventilar correctamente los espacios cerrados.