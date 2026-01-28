Clima en CDMX: ¿Cuál será la temperatura mínima este jueves 29 de enero?

La Ciudad de México está atravesando un tramo invernal bastante frío. Para mañana jueves 29 de enero, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX ha emitido una alerta amarilla por bajas temperaturas en varias alcaldías de la capital.

Esto significa que algunas zonas registrarán temperaturas que pueden sentirse con frío denso, especialmente durante las primeras horas del día.

Este fenómeno está ligado al paso de sistemas fríos que no solo mantienen el termómetro bajo, sino que han causado alertas similares en otras jornadas del mes.

¿Qué alcaldías tendrán alerta amarilla por frío este jueves 29 de enero?

Para mañana durante la madrugada y la mañana, las autoridades prevén que estas alcaldías serán las más afectadas:

Milpa Alta

Tlalpan

En ambas zonas se espera que el termómetro oscile entre 4 y 6 grados entre las 3:00 y las 8:00 am, por lo que Protección Civil recomienda:

Vestir varias capas de ropa

Usar bufanda, gorro y guantes si estarás fuera en la madrugada

si estarás fuera en la madrugada Beber líquidos tibios y cuidar especialmente a niños y adultos mayores

Protege a tus mascotas y no permitas que duerman en patios o jardines

Además, ten presente que los pronósticos meteorológicos indican la posibilidad de más frentes fríos en el país, lo que podría prolongar los episodios de bajas temperaturas en los próximos días.