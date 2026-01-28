Cuauhtémoc presenta plataforma digital para verificar información y combatir desinformación

La alcaldesa Alessandra Rojo lanzó esta herramienta que contará con un buscador de verificación inmediata

La alcaldía Cuauhtémoc presentó la plataforma digital “Operación Verdad”, herramienta en línea orientada a la verificación de información y al combate de contenidos falsos difundidos en redes sociales y otros espacios digitales relacionados con la administración local.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó que la iniciativa surge ante el incremento de información que su gobierno considera inexacta o falsa, la cual, señaló, ha circulado en plataformas digitales y ha generado confusión entre la ciudadanía.

“Cuando entré en política hice un compromiso muy claro: romper con las viejas prácticas, no mentirle a la gente y no desaparecer después de pedir el voto. Aquí la verdad es nuestro estandarte y la cercanía nuestra identidad”, expresó.

La funcionaria indicó que el objetivo es ofrecer respuestas documentadas y accesibles tanto para la población como para los medios de comunicación.

De acuerdo con la información presentada, “Operación Verdad” funcionará como un centro de verificación de hechos que permitirá contrastar contenidos difundidos públicamente con datos y documentos oficiales.

La plataforma incluirá un buscador para consultas inmediatas, un repositorio de aclaraciones acompañadas de evidencia fotográfica, documental y audiovisual, así como un apartado de análisis digital para identificar patrones de desinformación.

También contará con un mecanismo para que la ciudadanía pueda reportar información que considere falsa o que requiera verificación.

La alcaldesa detalló que, en una primera revisión, se han identificado y documentado 46 casos de desinformación, los cuales ya se encuentran disponibles para consulta pública en el sitio web www.operacionverdad.com.

En el mismo acto, Rojo de la Vega dio a conocer los resultados de una prueba toxicológica realizada de manera voluntaria, con el propósito de responder a señalamientos personales difundidos recientemente en redes sociales. Informó que una segunda prueba, de sangre, será procesada en los próximos días y que los resultados también se publicarán en la plataforma.

Finalmente, la titular de la alcaldía señaló que su administración continuará con una política de transparencia y rendición de cuentas, y que el uso de datos verificables será el eje de su estrategia para responder a información falsa relacionada con el gobierno local.