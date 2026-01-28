Detectan venta de animales afuera del Mercado de Sonora; piden cero tolerancia con vendedores

Mercado de Sonora CIUDAD DE MÉXICO, 13FEBRERO2025.- En el marco del Día del Amor y la Amistad, capitalinos acudieron a comprar peluches en el Mercado de Sonora. La Concanaco estima una derrama económica de 32.5 mdp por esta celebración, ya que las personas gastarán más de 600 pesos en obsequios y experiencias relacionadas a San Valentín. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

El Congreso local pidió a los titulares del Instituto de Verificación Administrativa y de la PAOT, ambas de la Ciudad de México, mantener y reforzar la inspección y vigilancia en las inmediaciones del Mercado de Sonora, para verificar que no se realice la venta de animales en locales o la vía pública.

Lo anterior, luego de que se prohibió la venta de animales en el Mercado de Sonora y se detectó que los comercializaban en las calles, banquetas, los accesos y en la vía pública, con entregas clandestinas, acuerdos por mensajería y puntos improvisados.

El Congreso también solicitó al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizar operativos permanentes para inspeccionar y vigilar las inmediaciones de este mercado y, en caso de detectar violaciones al Código Penal Federal, iniciar la carpeta de investigación ante el Ministerio Público Federal y, asegurar a los animales para su protección y bienestar.

“Hacemos un llamado claro: Cero tolerancia a la venta ilegal de animales dentro y fuera del Mercado de Sonora, porque proteger a los animales no es una concesión, es una obligación constitucional”, comentó la legisladora del Verde Yolanda García.

La diputada animalista destacó que, aunque la venta de animales en mercados es ilegal, el comercio de los seres sintientes se ha “reconfigurado” y se realiza en las calles.

“Los animales no son mercancía, son seres sintientes, y el Estado tiene la obligación de protegerlos. La Ciudad de México no puede permitirse eso, por ello el exhorto que hoy presento exige el cumplimiento y aplicación de las leyes ya existentes”.

Añadió que el Congreso no puede ser indiferente cuando la ilegalidad se normaliza, ni puede guardar silencio cuando el maltrato animal se traslada a la calle, “no puede permitir que una resolución judicial termine convertida en un simple cambio de escenario”.

“Hoy reiteramos algo fundamental: no hay medias tintas en el cumplimiento de la ley, o se protege a los animales, o se les abandona; se aplica la norma, o se tolera la ilegalidad”, concluyó la legisladora ecologista.

