Tarifa del Tren Interurbano Toluca-CDMX: cuándo abre, estaciones y costo del pasaje

El Tren Interurbano México-Toluca, conocido como El Insurgente, avanza hacia su operación completa y se consolida como uno de los proyectos de movilidad más importantes para la zona metropolitana. Esta obra busca reducir de manera considerable los tiempos de traslado entre Toluca y la Ciudad de México, pasando de trayectos de más de dos horas a recorridos de alrededor de 40 minutos.

¿Cuándo abre el Tren Interurbano Toluca-CDMX?

Durante su conferencia matutina de este martes 28 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo lunes se pondrán en operación dos estaciones clave del proyecto en la Ciudad de México.

“La próxima semana, el lunes vamos a inaugurar el Tren Santa Fe-Observatorio, el lunes 2 de febrero, para que la gente pueda utilizarlo”, señaló la mandataria durante La Mañanera.

Con esta inauguración, el Tren Interurbano dará un paso decisivo hacia su funcionamiento integral, luego de haber iniciado operaciones parciales desde septiembre de 2023 en el Estado de México.

¡Avanzan las pruebas operativas del @TrenInsurgente en el tramo Santa Fe-Observatorio! 🚄

Durante las pruebas se utilizan mil 300 costales de arena de 50 kilogramos cada uno para simular el comportamiento del tren con pasajeros. pic.twitter.com/iHi41idYt2 — SICT México (@SICTmx) January 19, 2026

¿Cuáles son las estaciones del Tren Interurbano?

El recorrido total del Tren Interurbano contempla siete estaciones, distribuidas entre el Estado de México y la CDMX:

Estado de México

• Zinacantepec

• Toluca Centro

• Metepec

• Lerma

Ciudad de México

• Santa Fe

• Vasco de Quiroga

• Observatorio (terminal y conexión con el Metro)

La apertura de Observatorio y Vasco de Quiroga permitirá una conexión directa con el poniente de la capital y con otros sistemas de transporte.

¿Cuánto cuesta el pasaje del Tren Interurbano?

El costo del pasaje varía según la distancia recorrida:

Recorrido Completo: Viajar desde la terminal Zinacantepec (Edomex) hasta la terminal Observatorio (CDMX) tendrá un costo de $100.00 pesos.

A Toluca Centro: De Observatorio a Toluca Centro, el precio será de $90.00 pesos.

Tramo CDMX: Moverse dentro de la capital, específicamente entre la estación Observatorio y Santa Fe, costará $25.00 pesos.

Recorrido Corto: El viaje más económico será entre estaciones contiguas o cercanas, como de Observatorio a Vasco de Quiroga, con un costo de $15.00 pesos.

Viajes dentro del Edomex: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec o Lerma es de $15.00 pesos.

Horarios y tiempo de recorrido

El Tren Interurbano opera de lunes a domingo, de 06:00 a 23:00 horas, con una frecuencia aproximada de 10 a 15 minutos en horarios de mayor demanda. El tiempo estimado del recorrido completo es de 37 a 40 minutos.