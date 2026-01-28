Venustiano Carranza realizará la Feria del Tamal y el Atole 2026

Feria del Tamal 2026 Secretaría de Cultura/ La Crónica

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, informó sobre la realización de la Feria del Tamal y el Atole 2026, que se llevará a cabo el próximo lunes 2 de febrero en la explanada de la demarcación, en un horario de 08:00 a 21:00 horas. El evento se enmarca en las celebraciones por el Día de la Candelaria y está dirigido a público en general.

De acuerdo con la información difundida por la alcaldía, la feria contará con un programa artístico y cultural que incluirá presentaciones musicales, entre ellas la participación del grupo Cumbia Dinamita, así como otros elencos. Las autoridades señalaron que se implementarán medidas de orden y seguridad para garantizar la asistencia de las familias en condiciones adecuadas.

La feria contempla la participación de expositores provenientes de distintos estados del país, como Oaxaca, Puebla y Michoacán, además de representantes internacionales. También se prevé la presencia de mujeres indígenas emprendedoras, quienes ofrecerán tamales elaborados a partir de recetas tradicionales de sus comunidades de origen.

Durante la jornada, las personas asistentes podrán encontrar una amplia variedad de tamales, entre ellos de mole, verde, rajas, dulces, oaxaqueños y zacahuil, platillo típico de la región Huasteca. Asimismo, se ofrecerán opciones consideradas gourmet, acompañadas de atoles de distintos sabores, como novia de Actopan, tres leches, cereza y chocolate.

Según lo informado por la administración local, el objetivo del evento es contribuir a la preservación de las tradiciones gastronómicas mexicanas y apoyar la economía local mediante la promoción del trabajo de pequeños productores de tamales y atoles, como parte de las acciones culturales y sociales impulsadas en la demarcación.a