Vinculan a proceso a menor que disparó en Tlatelolco por transacción de droga

Caso Unidad Habitacional Tlatelolco. (Jorge Aguilar)

Un juez de control especializado en justicia para adolescentes, vinculó a proceso a Nicolás “N”, menor de 15 años en contra de un joven de 17 en la colonia Tlatelolco, el pasado 20 de enero.

Este adolescente fue imputado por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida. Además, se le impuso la medida cautelar de internamiento preventivo.

Asimismo el juzgador autorizó el plazo de 40 días para el cierre de la investigación complementaria.

En días reciente, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que el ataque se originó a causa de una entrega de droga mal ejecutada.

El día del ataque, Nicolás “N” acudió a una cancha de fútbol en la calle Manuel González, entre Eje Central y Paseo de la Reforma, colonia Nonoalco Tlatelolco, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde presuntamente acordó reunirse con Donovan “N”, también menor de edad.

Nicolás “N” arribó a bordo de una motocicleta eléctrica con otro sujeto, cuando dispararon en contra de la víctima. Ahí un elemento de la SSC observó la agresión y se lanzó en contra de los agresores, lo que le provocó que resultara lesionado.

Donovan “N” recibió tres impactos por arma de fuego, uno en abdomen, uno en vejiga y uno en húmero, por lo que fue trasladado al Hospital Rubén Leñero. En tanto, Nicolás “N” fue llevado a la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes.