Agenda Legislativa de Morena en el Congreso CDMX priorizará demandas de la población

Reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local realizó su reunión plenaria en la que acordaron una agenda legislativa que priorizará las demandas de la población.

La diputada Xóchitl Bravo, coordinadora de los legisladores de Morena, destacó que el objetivo de la bancada es garantizar que se cumplan los derechos de las y los ciudadanos, construir una ciudad más segura, próspera, con buen gobierno y que cuida de todas las personas.

Destacó que la agenda legislativa para el nuevo periodo se enfoca en generar leyes y acciones que reduzcan las desigualdades; que protejan los derechos y mejoren la vida cotidiana de las personas, con un compromiso claro de trabajar por el bien común y no por intereses particulares.

En ese sentido, externó su agradecimiento a las y los legisladores de la Transformación por abonar en la consolidación de este movimiento y responder a la confianza de la gente.

Dio a conocer que los temas prioritarios de la agenda legislativa de Morena son las reformas para la elección del Poder Judicial, la Ley del Sistema de Cuidados; así como consultar y consensar los tres instrumentos de planeación (el Plan General de Desarrollo de la CDMX, el Programa General de Ordenamiento Territorial y la Ley de Ordenamiento Territorial).

Añadió que otro tema es la protección a los seres sintientes, la Ley de Participación Ciudadana, la armonización de la Ley de Aguas con el instrumento federal; las reformas a la ley que permite el combate a la extorsión, entre otras.

Además, agregó que acompañarán la agenda planteada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya que es “una agenda progresista, donde garantiza derechos; una agenda donde se pone en el centro la necesidad de la gente de esta ciudad”.

Legislar desde y para el pueblo

La agenda contempla armonizaciones con reformas federales en materia de agua, movilidad, derechos de pueblos indígenas y combate a delitos como la extorsión y la desaparición forzada.

Se impulsarán también leyes estructurales como el Sistema de Cuidados, los instrumentos de planeación urbana, medidas contra la gentrificación, y reformas para fortalecer los derechos de las mujeres, la participación ciudadana, la educación, la salud y la seguridad.

La legisladora aseguró que esta agenda es resultado de un proceso de consulta permanente con la ciudadanía mediante foros en las 16 alcaldías, encuentros territoriales y mesas de trabajo, garantizando que cada propuesta responda a las necesidades expresadas por la gente en sus colonias, barrios y pueblos.

“Con esta agenda legislativa, la coalición de la transformación refrenda que el pueblo está primero. Cada iniciativa tiene un solo propósito: construir desde la cercanía con la gente una ciudad más segura, más próspera, con mejor gobierno y que cuida de todas las personas. Una capital donde la justicia social, los derechos y el bienestar colectivo son la prioridad”.