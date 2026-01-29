CDMX crea Comité Promotor de Inversiones con cartera superior a 197 mil mdp

El nuevo organismo coordinará acciones entre el gobierno federal, el capital privado y la administración

La Ciudad de México instaló el Comité Promotor de Inversiones, mecanismo de coordinación entre autoridades federales, locales y representantes empresariales que busca acelerar proyectos estratégicos, facilitar trámites y consolidar a la capital como el principal polo económico del país.

En su arranque, se informó que la ciudad cuenta con 303 proyectos de inversión en proceso, con un monto multianual estimado de 197 mil millones de pesos, además de un crecimiento de 45 por ciento en inversión extranjera directa entre 2024 y 2025.

Durante el acto, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se precisó que la capital mantiene indicadores económicos sólidos: un crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.7 por ciento en el segundo trimestre de 2025, por encima del promedio nacional; la tasa de desempleo más baja en dos décadas; y finanzas públicas sanas, con una deuda mejor calificada y un incremento de 55 por ciento en la inversión pública en los últimos dos años.

Clara Brugada indicó que la Ciudad de México concentra más del 55 por ciento de la inversión extranjera directa del país, con más de 22 mil millones de dólares captados en 2025, además de ser la entidad con mayores ingresos propios, lo que, dijo, otorga mayor soberanía económica. Añadió que la recaudación del impuesto predial aumentó 21 por ciento, reflejo de una mayor confianza ciudadana.

Estrategia para atraer inversiones

Como parte de esta política, el gobierno capitalino creó una Agencia de Atracción de Inversiones, integrada a la Secretaría de Desarrollo Económico, con la finalidad de acompañar a las empresas desde la planeación hasta la ejecución de sus proyectos. El objetivo, explicó la mandataria, es “caminar de la mano” con los inversionistas para identificar y resolver obstáculos administrativos, regulatorios y operativos.

Las líneas de acción son una simplificación administrativa profunda, acompañada de digitalización de trámites, así como el impulso a sectores estratégicos como electromovilidad, biotecnología, farmacéutica, economía circular, tecnologías hídricas, logística, vivienda, infraestructura, industrias culturales y turismo.

También se busca fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, consideradas la base del tejido productivo de la capital.

La jefa de Gobierno detalló que la ciudad trabaja en el desarrollo de nuevas centralidades económicas y nodos especializados, como el corredor Insurgentes–Viaducto para servicios corporativos y financieros; San Ángel para industrias culturales; el eje Aeropuerto–Central de Abasto para logística; Tláhuac e Iztapalapa para reindustrialización sustentable; y el sur de la ciudad para proyectos agroecológicos, biotecnológicos y farmacéuticos.

Infraestructura, seguridad y Mundial 2026

En materia de obra pública, Brugada precisó la repavimentación de 25 por ciento de las vialidades primarias, inversiones históricas en agua y drenaje, semaforización inteligente y una renovación integral del Metro, que incluirá la modernización de la Línea 3 después del Mundial de Futbol 2026.

También anunció la compra de unidades eléctricas para el transporte público y el impulso a la electromovilidad, con autobuses eléctricos fabricados en Iztapalapa.

Respecto al Mundial, la mandataria señaló que la capital aprovechará el evento para acelerar obras permanentes en iluminación, imagen urbana y conectividad, además de promover un modelo de “Mundial de Juego Limpio y Sociedad Justa”, con actividades gratuitas en espacios públicos, construcción de 500 canchas y pantallas para la transmisión de partidos.

En el rubro de seguridad, informó que los delitos de alto impacto han disminuido 56 por ciento desde 2019 y 12 por ciento en el último año, con reducciones de 46 por ciento en homicidio doloso y 53 por ciento en robo de vehículos, lo que, afirmó, brinda un entorno más favorable para la inversión.

Coordinación federal

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que este comité forma parte de una red nacional que operará en las 32 entidades federativas, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, para acelerar la inversión y dar seguimiento puntual a los proyectos.

Detalló que el portafolio nacional de inversiones ya supera los 300 mil millones de dólares, con énfasis tanto en capital extranjero como nacional.

Ebrard destacó que México cerró 2025 como el principal exportador hacia Estados Unidos y subrayó las oportunidades que abre la coyuntura internacional en sectores como manufactura avanzada, farmacéutica, biotecnología y centros de datos.

“La tarea es apoyar, proteger, defender y facilitar las inversiones”, afirmó.

Durante el diálogo con empresarios, se identificaron como principales retos la agilización de permisos, particularmente en instancias federales como COFEPRIS, la certeza jurídica, la simplificación de trámites y la reducción de cargas administrativas.

Representantes del sector privado también plantearon la necesidad de capital paciente, devoluciones fiscales más ágiles y un entorno regulatorio que fomente la inversión productiva.