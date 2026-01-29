El Edomex ofrece 100% de descuento en impuestos vehiculares

El edomex ofrece subsidio fiscal por el trámite de alta y cambio de placas

Los propietarios de vehículos del Estado de México emplacados en otras entidades federativas, podrán acceder a un subsidio fiscal al realizar el trámite de alta y cambio de placas para inscribir sus unidades en el padrón vehicular estatal.

La medida está dirigida a quienes residen en el Estado de México y cuentan con vehículos registrados en otra entidad. El beneficio aplica para automóviles con valor factura de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos, IVA incluido, en concordancia con los montos establecidos en la Ciudad de México. Durante el 1 de enero al 6 de abril, las personas físicas que realicen el trámite de Alta de Vehículo de otra Entidad podrán acceder a:

Subsidio del 100% en el Impuesto sobre Tenencia correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

Subsidio del 100% en el Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU), sin importar el ejercicio fiscal, siempre que se trate de vehículos usados adquiridos sin refactura y se realice el cambio de propietario.

Este apoyo también ayuda a quienes hayan adquirido un vehículo usado con placas de otro estado y deseen inscribirlo en el Estado de México; de manera simultánea, se realiza el cambio de propietario.

El trámite se puede hacer en línea, con entrega de placas a domicilio, en Centros de Servicios Fiscales o en Módulos Integrales de Recaudación. Y de manera presencial en agencias automotrices con convenio y en Centros de Servicios Fiscales.

Para el trámite en línea, las y los contribuyentes deberán ingresar al Portal https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, seleccionar el apartado de Control Vehicular, Trámites Electrónicos y la opción Alta de Vehículo de otra Entidad, capturar la información del propietario y del vehículo, descargar los formatos correspondientes y efectuar el pago.

En la modalidad presencial, será necesario agendar una cita y acudir al módulo correspondiente para la entrega de placas.Los requisitos para acceder a este beneficio son: