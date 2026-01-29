Ingresos de la CDMX crecieron 8.5% en 2025 y alcanzaron 334 mil mdp

CDMX (Andrea Murcia Monsivais)

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México informó que durante 2025 los ingresos totales de la capital ascendieron a 334 mil 327.6 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 8.5% y un incremento de 14.7% respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos para ese ejercicio fiscal.

Los datos forman parte del Informe de Avance Trimestral correspondiente al periodo enero-diciembre de 2025, entregado al Congreso local.

De acuerdo con el reporte, la capital del país se mantuvo como la única entidad federativa con más del 50% de recaudación local y como la de mayor generación de ingresos propios a nivel nacional.

Los ingresos locales alcanzaron un monto de 150 mil 635.2 millones de pesos, con un crecimiento anual de 21.7%, impulsados principalmente por el aumento en la recaudación del Impuesto sobre Nóminas, que registró un incremento de 37.5%, y del Impuesto Predial, que creció 21.8% respecto a 2024.

Los ingresos tributarios en su conjunto sumaron 102 mil 072.9 millones de pesos, lo que representó un aumento anual de 24.9%, mientras que los ingresos no tributarios ascendieron a 48 mil 562.3 millones, con un crecimiento de 15.5%.

Además, los ingresos de origen federal alcanzaron 157 mil 063.4 millones de pesos, con una disminución anual de 1.5%, derivada principalmente de menores recursos provenientes de convenios y fondos distintos de aportaciones, aunque las participaciones federales crecieron 6.7% y las aportaciones aumentaron 3.9%.

En el ámbito del gasto, el documento señala que el gasto neto total del Sector Público Presupuestario se ubicó en 318 mil 165.2 millones de pesos, cifra preliminar que representa un aumento de 3.9% en comparación con 2024. De este total, el gasto programable sumó 301 mil 628.4 millones de pesos, con un crecimiento anual de 3.1%, mientras que el gasto no programable ascendió a 16 mil 536.8 millones, con un incremento de 21.6%.

El gasto corriente alcanzó 226 mil 458.3 millones de pesos, lo que implicó un aumento anual de 4.7%. Dentro de este rubro, los servicios personales se ubicaron en 98 mil 001.8 millones de pesos, con una disminución de 4.5%, mientras que los servicios generales aumentaron 12.2%, al sumar 60 mil 010.8 millones.

Las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas registraron un incremento de 17.3%, al ubicarse en 53 mil 932.3 millones de pesos.

La inversión pública mostró un crecimiento de 9.5% anual y alcanzó un monto de 51 mil 515.3 millones de pesos. Destacó el incremento de 24.9% en la inversión pública financiada con recursos locales, que sumó 50 mil 354.8 millones de pesos, destinada principalmente a proyectos estratégicos en infraestructura, movilidad, agua y seguridad.

En materia de beneficios fiscales, durante 2025 se otorgaron 4 millones 778 mil 323 estímulos, entre los que se incluyen 2 millones 742 mil 116 beneficios en el pago del Impuesto Predial y 1 millón 225 mil 992 subsidios en la tenencia vehicular.

Además, alrededor del 90% de los contribuyentes del Impuesto sobre Nóminas, principalmente micro y pequeñas empresas, recibió algún tipo de beneficio fiscal.

El informe también destaca que 2025 fue el año con el mayor número de Licencias Permanentes emitidas en la historia de la capital, con un total de 1 millón 407 mil 665 licencias.

Con la implementación del nuevo programa, el acumulado alcanzó 1 millón 620 mil 864 licencias, superando la meta inicial de un millón. Asimismo, se logró reducir en 40% el tiempo promedio de atención en tesorerías y centros de servicio, a pesar de que la demanda se cuadruplicó en comparación con los meses previos a su puesta en marcha.

Respecto a la deuda pública, al cierre de 2025 el saldo se situó en 107 mil 263.6 millones de pesos, lo que representó un desendeudamiento real de 0.6% respecto al cierre de 2024. Con ello, la Ciudad de México mantuvo su política de manejo responsable del financiamiento, enfocada en garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Este desempeño se reflejó en las calificaciones crediticias otorgadas por agencias internacionales. En agosto, Moody’s ratificó la calificación de largo plazo en AAA.mx; en noviembre, Fitch afirmó la calificación en ‘AAA(mex)’ con perspectiva estable, y en diciembre, HR Ratings ratificó la calificación HR AAA, también con perspectiva estable.

Durante 2025, el Gobierno capitalino realizó además la emisión del bono verde más grande en la historia de la ciudad, mediante la cual se buscaba un financiamiento de 3 mil millones de pesos para proyectos de inversión sustentable.

La colocación registró una demanda superior a 6 mil millones de pesos, equivalente al doble del monto objetivo, lo que evidenció el interés de los inversionistas en los proyectos ambientales y en la solidez financiera de la capital.

Finalmente, la Secretaría de Administración y Finanzas informó que la Ciudad de México cerró 2025 con finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles, con un crecimiento en la recaudación, un manejo prudente del gasto, mayor inversión pública y una reducción real del endeudamiento, en línea con los objetivos financieros establecidos para el ejercicio fiscal.