Metro operará con horario de día festivo el lunes 2 de febrero

Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el próximo lunes 2 de febrero ofrecerá servicio con horario de día festivo, de 07:00 a 24:00 horas, por lo que recomendó a las personas usuarias tomar previsiones para la planeación de sus traslados.

La medida se aplicará con motivo de la conmemoración de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrida el 5 de febrero de 1917, fecha considerada como día de descanso obligatorio.

Asimismo, el organismo recordó que tanto el domingo 1 como el lunes 2 de febrero estará permitido el ingreso de bicicletas a las estaciones y su traslado al interior de los trenes durante todo el horario de operación, como parte del programa “Tu bici viaja en Metro”, el cual aplica los domingos y días festivos.

El STC exhortó a quienes ingresen con bicicleta a abordar los trenes en los extremos de los vagones, así como a evitar obstruir el cierre de puertas y el paso de los demás pasajeros.