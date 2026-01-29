Mujeres con Bienestar 2026: ¿Cuándo será el próximo pago en Edomex? (Imagen creada con IA)

El último depósito bimestral de 2,500 pesos a mujeres de 18 a 63 años en situación vulnerable se llevó a cabo en diciembre de 2025.

Aquí te decimos cuándo será el próximo pago del programa Mujeres con Bienestar otorgado por el Gobierno del Estado de México, donde las beneficiarias pueden acceder a seguro médico, tarifas preferenciales en transporte público, asistencias en el ámbito financiero y legal, así como acompañamiento psicológico.

Mujeres con Bienestar 2026: ¿Cuándo será el próximo pago del programa en Edomex?

De acuerdo con el calendario oficial de dispersión del Programa Mujeres con Bienestar en el Estado de México, el próximo depósito a las beneficiarias se llevará a cabo en febrero de 2026.

El apoyo de 2,500 pesos se deposita en la tarjeta Mujeres con Bienestar, de acuerdo con el grupo correspondiente de cada beneficiaria, tomando en cuenta la inicial de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Mujeres con Bienestar Edomex: grupos de dispersión por beneficiaria

A continuación, te compartimos cómo se distribuyen los grupos de acuerdo con la inicial de la CURP, lo cual determina la fecha exacta de depósito para cada beneficiaria:

Grupo 1: A a D

Grupo 2: E a H

Grupo 3: I a M

Grupo 4: N a R

Grupo 5: S a Z

Hasta el momento no hay un anuncio oficial sobre las fechas exactas de depósito. Sin embargo, con base en el esquema de dispersión de años anteriores, se espera que el pago se realice durante febrero, por lo que se recomienda mantenerse pendiente de los avisos oficiales.