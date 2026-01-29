Presentan la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026

El Gobierno Municipal de Texcoco presentó de manera oficial la Feria Internacional del Caballo Texcoco (FICT) 2026, la cual se llevará a cabo del 13 de marzo al 12 de abril, consolidándose como uno de los eventos más importantes del Estado de México por su tradición, oferta cultural y espectáculos para toda la familia.

Durante la presentación, se informó que la feria espera recibir a más de 500 mil visitantes, a quienes se les garantizará seguridad dentro y fuera del recinto ferial, con el objetivo de mantener el saldo blanco alcanzado en la edición anterior. Para ello, se contará con un trabajo coordinado entre las direcciones municipales de Seguridad Pública y Movilidad, Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos y Atención Médica Prehospitalaria, así como con autoridades estatales y la Guardia Nacional.

El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, destacó que la FICT 2026 será una feria con un enfoque social, familiar y de rescate de tradiciones. Señaló que el recinto ferial se transformará en un espacio lleno de color, luces y actividades que incluyen espectáculos ecuestres, una granja didáctica, área agropecuaria, juegos mecánicos y una zona especial para la adopción de animales de compañía.

En el evento de presentación estuvieron presentes la presidenta honoraria del DIF Texcoco, Yesenia Armas Tobón; el presidente del Patronato de la Feria, Jaime Paniagua; la administradora de la feria, Maribel Balderas González; la madrina de la feria, Mara Escalante; la reina saliente Naomi I; así como empresarios y concesionarios de los distintos espacios del recinto.

Cartelera oficial de la Feria de Texcoco 2026

La feria contará con un elenco artístico de primer nivel tanto en el megadomo, antes conocido como Teatro del Pueblo, como en el Palenque. En el megadomo se presentarán artistas de distintos géneros como Bellakath, El Bogueto, Espinoza Paz, El Komander, Alacranes Musical, Los Bybys, Guerreras K-Pop y Sayuri Shoholov. Mientras que en el Palenque destacan las presentaciones de Christian Nodal, Gloria Trevi, Banda MS, Alejandro Fernández y Luis R. Conriquez, quien cerrará la feria el 12 de abril.

El acceso general a la feria tendrá un costo de 70 pesos, mientras que los adultos mayores con credencial INAPAM podrán ingresar de manera gratuita. Los boletos para el Palenque estarán disponibles a partir del 30 de enero a través de la plataforma BoletiWorld.

Finalmente, las autoridades informaron que se ha dialogado con los comerciantes para ofrecer precios accesibles y se confirmó la participación de la Universidad Autónoma Chapingo, que nuevamente instalará un espacio ganadero y una granja educativa para niñas y niños.