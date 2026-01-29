Supervisa gobernadora del Edomex el 66% de avance de la Línea III del Mexicable

Gobernadora Delfina Gómez supervisa obra de la Línea III del Mexicable en Naucalpan

La contrucción de la línea III del Mexicable registra una vance del 66%, se trata de un proyecto estratégico de movilidad en el municipio de Naucalpan que disminuirá los recorridos de más de una hora a solo 30 minutos.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez acudió al sitio a verificar los avances y constató los trabajos de este sistema de transporte que reducirá los tiempos de traslado de más de 40 mil usuarios diarios, al tiempo que mejorará la conectividad de comunidades históricamente marginadas del Valle de México.

La mandataria estatal se presentó en la estación La Tolva, punto clave de transbordo del sistema, donde se instalan tres equipos de carga eléctrica: uno que abastecerá la línea troncal de la estación Cuatro Caminos a La Tolva; otro para la Antena “A”, de La Tolva a Izcalli Chamapa; y un tercero para la Antena “B”, de La Tolva a Lomas del Cadete.

La Línea III del Mexicable transformará la movilidad en Naucalpan al beneficiar a cerca de 700 mil habitantes de 60 comunidades de difícil acceso, mediante un sistema de transporte de primer nivel con una extensión de 9.5 kilómetros, que conectarán directamente con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la estación Mexipuerto Cuatro Caminos.