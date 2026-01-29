Xóchitl Gálvez hace un llamado a Clara Brugada... para que el Cruz Azul se quede en CDMX y le ofrece su ayuda para que suceda

Xóchitl Gálvez pide a Clara Brugada un estadio para el Cruz Azul Xóchitl Gálvez señala a las autoridades capitalinas como los únicos capaces de ofrecer un estadio al Cruz Azul en la Ciudad de México; “le hago un llamado a la Jefa de Gobierno”.

El Cruz Azul, conocido también como ‘La Máquina Celeste’, es un histórico club de fútbol fundado en 1927 y uno de los equipos más populares de México. Pese a esto, el club carece de un estadio propio hasta el momento.

Esto ha orillado al icónico equipo a rentar estadios durante décadas, situación que todavía es centro de preocupación para la afición del equipo celeste, entre ellos, se encuentra la ex-senadora Xóchitl Gálvez, quien señaló a las autoridades capitalinas como las únicas capaces de otorgar un estadio al Cruz Azul.

Xóchitl Gálvez levanta la voz en defensa del Cruz Azul: pide un estadio en CDMX

La antigua candidata a la presidencia en 2024, Xóchitl Gálvez, es conocida también por su enorme pasión al fútbol mexicano, principalmente hacia el equipo que ha apoyado en repetidas ocasiones: el Cruz Azul.

Este jueves 29 de enero, la ingeniera expresó a AS México la necesidad de un estadio para el histórico club de fútbol, señalando directamente al Gobierno de la Ciudad de México de contar con la suficiente capacidad económica para cumplir el sueño de cientos de aficionados y aficionadas a la Máquina Celeste.

“Los únicos que pueden ofrecerles un terreno a Cruz Azul con el uso de suelo correspondiente, son las autoridades capitalinas, si quieren que el equipo permanezca”, comentó al medio, recordando que la autoridad de la Ciudad de México había expresado dicho deseo al tratarse de un equipo capitalino.

De acuerdo con Gálvez, el estadio debe contar con uso de suelo, tener el visto bueno de los vecinos y situarse en un terreno sin árboles, características que el gobierno de la capital está capacitado para cumplir.

“Tiene que ser un plan integral para la ciudad”, señalando, agregando que se le “antojaría enormemente poder colaborar” en la realización de un estadio moderno para La Máquina.

Gálvez hace “un llamado” a Clara Brugada: señala que ella tiene la capacidad de ofrecer un estadio al equipo

La pasión futbolera de la antigua senadora halló un punto directo en esta petición, señalando a Clara Brugada, jefa de gobierno en la Ciudad de México, como la única capacitada para otorgar un estadio al legendario equipo.

“La afición en la CDMX es enorme, entonces yo le diría a la jefa de gobierno, ella sí tiene la capacidad de ofrecer un estadio al Cruz Azul”, declaró a AS México, expresando también su deseo para participar en el proyecto de hacerse realidad.

Aclaró que no pide que el estadio sea “regalado”, sino que Brugada tiene la capacidad de hallar un espacio con las características necesarias: un espacio que tenga la posibilidad de obtener los permisos, tanto de los vecinos como de las autoridades en materia ambiental, movilidad e impacto urbano.

Gálvez mencionó que estos permisos son complicados de obtener en la Ciudad de México, “pero con voluntad política se puede lograr”, lamentando que si la búsqueda continúa de un lado a otro, “van a pasar 20 años y no vamos a tener estadio”.