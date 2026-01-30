Arranca ampliación de Ruta Aeropuerto de L4 del Metrobús con 19 unidades eléctricas

Arranca ampliación de la Ruta Aeropuerto de L4 del Metrobús con 19 unidades eléctricas

La Ciudad de México puso en marcha la ampliación de la Ruta Aeropuerto de la Línea 4 del Metrobús con la incorporación de 19 unidades eléctricas que permitirán fortalecer la conexión entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y zonas como el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Buenavista y Pantitlán.

La nueva ruta, denominada Quetzalcóatl, recorrerá 29 kilómetros desde la estación Amajac hasta las terminales 1 y 2 del aeropuerto, con una frecuencia aproximada de nueve minutos y una capacidad estimada de 3 mil viajes diarios.

En el acto de arranque, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que esta ampliación forma parte de la estrategia de electromovilidad impulsada por su administración, en la que se busca que el 100 por ciento de la Línea 4 opere con tecnología eléctrica.

“El día de hoy, 19 unidades entran a servicio, justamente bajo la perspectiva de la electromovilidad, que es el rumbo y el futuro al que queremos llevar al transporte de la Ciudad de México”, afirmó.

Detalló que, con estas nuevas incorporaciones, la Línea 4 cuenta ya con 74 autobuses eléctricos, de un total de 124 unidades. La inversión para esta ampliación ascendió a 112 millones de pesos, aportados por las empresas concesionarias.

Precisó que la nueva ruta contribuirá a mejorar los flujos turísticos, laborales y comerciales, además de fortalecer la infraestructura de movilidad de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“No es que las obras duren para el Mundial y se acabó. Es un acelerador de nuestra infraestructura. La ciudad aprovecha la coyuntura para mejorarla”, puntualizó.

Ruta estratégica para el turismo

La directora general del Metrobús, Rosario Castro, explicó que la nueva ruta amplía el trayecto que anteriormente llegaba únicamente hasta San Lázaro, para ahora conectar con las Líneas 4 y 7, además de facilitar el acceso a la Línea 1 del Metro, lo que permitirá a usuarios y turistas desplazarse con mayor facilidad hacia los principales destinos culturales del Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

Las nuevas unidades eléctricas miden 8.5 metros, tienen capacidad para transportar a 70 pasajeros y cuentan con baterías de 350 kilowatts/hora, con un rendimiento promedio de 0.5 kilowatts/hora por kilómetro.

Su vida útil proyectada es de 15 años. Además, incorporan sistemas de videovigilancia conectados al centro de control del Metrobús, accesibilidad universal mediante rampa retráctil y espacios exclusivos para personas con discapacidad, así como sistemas de pago con Tarjeta de Movilidad Integrada y tarjetas bancarias sin contacto.

Al respecto, la funcionaria señaló que estas características permitirán ofrecer 491 lugares por hora en cada sentido, con una frecuencia de paso de nueve minutos.

Inversión privada

En representación de los concesionarios, el director general de Grupo CISA, Jesús Padilla Centeno, dijo la alianza con el Gobierno de la Ciudad de México para modernizar el transporte público.

Señaló que los transportistas apuestan a que la ciudad tenga una mejor experiencia de viaje y recordó que la Línea 4 ha sido pionera en la incorporación de vehículos híbridos y eléctricos.

“Los transportistas nos comprometemos con la ciudad y siempre estaremos contigo, querida jefa de Gobierno”, expresó.

Además, el director general de Sunwin México, José Ramón Abraham Matuk, empresa fabricante de las unidades, afirmó que la compañía está comprometida con proyectos que hagan de la capital una ciudad más limpia y próspera.

“Estamos convencidos de que estos proyectos van a hacer que nuestra ciudad cada vez sea más limpia y más próspera, en todo lo que es transporte público, que es tan necesario”, señaló, al tiempo que garantizó el respaldo técnico y de mantenimiento para las nuevas unidades.

Rumo al Mundial 2026

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, destacó que la incorporación de estos autobuses eléctricos representa “un paso sólido” en la transición hacia la electromovilidad, aunque reconoció que uno de los grandes retos será el fortalecimiento de la infraestructura de carga.

Al mismo tiempo, Clara Brugada enmarcó esta ampliación dentro de un conjunto de acciones previstas para los próximos meses, entre las que mencionó la llegada de nuevas unidades del Centrobús para el Centro Histórico, la modernización del Tren Ligero de Taxqueña a Xochimilco, así como la puesta en marcha de una ruta eléctrica entre Chapultepec y Universidad.

También recordó la renovación en curso de la Línea 3 del Metro y la próxima llegada del Tren Insurgente a Observatorio, que consolidará uno de los principales nodos de movilidad de la capital.

“Tenemos un gran compromiso hacia la electromovilidad y hacia la mejora de los sistemas de transporte. La mayor parte de los recursos de infraestructura en 2025 y 2026 se van a destinar a la movilidad”, afirmó la mandataria, quien añadió que el objetivo es convertir a la Ciudad de México en un referente de transporte sustentable y de justicia territorial.

“El mejor legado que se puede dejar en la Ciudad de México es transformar la movilidad hacia la sustentabilidad. Es lo mejor que podemos hacer”, dijo, al tiempo que celebró el inicio de operaciones de la nueva ruta, que llevará una imagen conmemorativa rumbo al Mundial y elementos gráficos que resaltan la identidad histórica de la capital.