Caen 11 peligrosos homicidas en Tultitlán y Coacalco, 2 son policías

Autoridades detuvieron a 11 personas que operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco, vinculadas con al menos 16 homicidios, además de participar en la venta y distribución de droga.

Entre los detenidos se encuentran integrantes de las bandas “Lobo”, “Monas” y “Los Portales”, incluyendo a Lucio “N”, alias “El Señor del sombrero”, y Enrique “N”, ambos elementos de la Policía Municipal de Tultitlán.

Además, fueron detenidos Einar Quitze “N”, Gozan Josafat “N”, Fátima “N”, alias “La Fanny”, David “N”, Iván “N”, alias “Meca”, Luis Antonio “N”, alias “El Lobito”, Francisco “N”, alias “El Donas”, Pako Uriel “N” y Néstor “N”.

Esta detención fue dada a conocer por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien explicó que mediante labores de inteligencia e investigación, se logró la aprehensión de estos criminales, además, gracias al trabajo de las instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía mexiquense y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.