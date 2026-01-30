Kanye West en CDMX: así va el concierto de Ye, canciones y todo lo que tienes que saber (Agencia EFE)

El esperado regreso de Kanye West, ahora conocido como Ye, a la Ciudad de México será con dos conciertos en la Monumental Plaza de Toros, los días 30 y 31 de enero de 2026. Este viernes inició a las 20:00 horas y una de las primeras sorpresas fue que cantó con su hija North West la pieza Only One.

El artista abrió su show con Heartless, poniendo a cantar a todos los fans desde los primeros segundos.

A continuación, te presentaremos los detalles sobre el concierto de Kanye West en la Plaza de Toros México, donde se espera la participación de Peso Pluma y Travis Scott, lo que promete una auténtica locura para los aficionados del género.

Transmisión en vivo del concierto de Kanye West en México

Las dos presentaciones confirmadas del artista norteamericano en el país se están transmitiendo por la plataforma de streaming ViX en México.

Setlist de Kanye West en México

El concierto de Kanye West en CDMX deslumbró con un espectacular juego de luces durante la canción ‘Power’, creando un ambiente futurista y envolvente para todos los fans.

Las imágenes muestran cómo la producción del artista transforma el escenario en una experiencia totalmente visual.

También se escuchó Bound 2, lanzada el 18 de junio de 2013 como la décima y última canción del sexto álbum de estudio del rapero estadounidense, Yeezus.

Otros éxitos que cantó fueron

Power

Only One

Blood on the Leaves

Heartless

Love Lockdown

Runaway

Jail

STARS

PAID

TALKING

BOMB

EVERYBODY

FRIED

CARNIVAL

On Sight

Black Skinhead

No Church in the Wild

Wolves

Jesus Walks

Father Stretch My Hands, Pt. 1

Through the Wire

Gold Digger

Otis

Touch the Sky

All Falls Down

Good Life

FourFiveSeconds

Run This Town

Famous

Monster

Flashing Lights

All of the Lights

Homecoming

Stronger



