La Laguna de Chiconautla es oficialmente de Ecatepec; avanza regularización histórica

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, respaldó el dictamen aprobado por la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, mediante el cual se reconoce que La Laguna de Chiconautla pertenece al municipio de Ecatepec, resolviendo un diferendo limítrofe que mantuvo sin solución durante más de 30 años.

El dictamen aprobado este viernes en comisiones del Congreso mexiquense establece que una superficie de 272.82 hectáreas, que incluye las colonias Lázaro Cárdenas, Prados San Juan, La Laguna de Chiconautla, así como los Juzgados Penales y el tiradero de Chiconautla, forma parte oficialmente del territorio de Ecatepec de Morelos. Esta resolución brinda certeza jurídica y garantiza derechos a más de 29 mil habitantes de la zona.

La alcaldesa calificó la decisión como histórica, al señalar que permitirá poner fin a décadas de abandono institucional derivado de la indefinición territorial. Señaló que miles de familias vivieron por años una situación de incertidumbre, al no saber si pertenecían a Ecatepec o a Acolman, lo que dificultó el acceso a servicios básicos como agua potable, alumbrado, seguridad y obra pública.

Azucena Cisneros destacó que este avance no hubiera sido posible sin el respaldo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, a quien agradeció por su voluntad política y compromiso social para devolver la dignidad a las comunidades afectadas. “Esta resolución regresa la dignidad a más de 29 mil personas que durante décadas carecieron de certeza jurídica y de servicios básicos”, afirmó.

La presidenta municipal subrayó que la resolución no responde a intereses partidistas, sino a una causa de justicia social y derechos humanos. Recordó que durante más de tres décadas los habitantes de La Laguna de Chiconautla enfrentaron una doble revictimización, al no contar con claridad territorial ni poder exigir plenamente la atención de las autoridades.

Tras la aprobación del dictamen en comisiones, la alcaldesa confió en que en breve sea avalado por el pleno del Congreso del Estado de México, lo que permitirá acelerar los procesos de regularización de la zona y ampliar la intervención del gobierno municipal en servicios básicos y programas sociales.

Cisneros Coss informó que, aun sin una definición jurídica previa, su administración ya había comenzado acciones en la zona, como mejoramiento de calles, alumbrado público, abasto de agua, seguridad y atención a la salud, reiterando que estas acciones se reforzarán tras la resolución legislativa.

Asimismo, recordó que desde su etapa como diputada local impulsó iniciativas para resolver el diferendo limítrofe, convencida de que se trataba de una deuda histórica con las familias de La Laguna. “No es un tema político, es un tema de derechos y de justicia para la gente”, enfatizó.

Finalmente, la presidenta municipal agradeció a las y los diputados del Congreso mexiquense por aprobar el dictamen en comisiones y reiteró su confianza en que la iniciativa será ratificada en el pleno, lo que permitirá a su gobierno fortalecer acciones en materia de agua potable, obra pública y seguridad, marcando el inicio de una nueva etapa para La Laguna de Chiconautla y sus habitantes