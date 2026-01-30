Presentan protocolo contra el acoso escolar en educación básica del Edomex

Presentan protocolo contra el acoso escolar en educación básica del Estado de México

El Gobierno del Estado de México presentó el “Protocolo para la Erradicación del Acoso Escolar en Escuelas de Educación Básica del Sistema Educativo del Estado de México”, un documento orientado a la prevención, atención y erradicación de la violencia escolar en sus distintas manifestaciones, en el marco del Día Escolar de la No Violencia y la Paz.

El acto se realizó en las instalaciones de la Escuela del Poder Judicial, donde participaron más de 700 docentes de secundaria de la región Toluca, así como autoridades educativas, legisladores, representantes sindicales, funcionarios estatales, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y personal de la Secretaría de Educación Pública.

Durante la presentación, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), Miguel Ángel Hernández Espejel, señaló que el fortalecimiento de la convivencia pacífica en los centros escolares busca generar condiciones para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, así como promover la resolución de conflictos sin violencia y la participación responsable en la vida comunitaria.

El protocolo fue elaborado por la SECTI a través del Consejo Escolar para el Bienestar (Conebi) y establece lineamientos para la prevención, atención y erradicación del acoso escolar físico, verbal, socioemocional y el ciberacoso, en concordancia con los principios de la Nueva Escuela Mexicana. El documento también define procedimientos para la intervención ante situaciones específicas, así como mecanismos de protección para las y los estudiantes.

La directora general del Conebi, Elsa Lourdes Fuerte Robles, explicó que el contenido del protocolo se diseñó bajo una visión integral que prioriza la dignidad humana, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la promoción de una cultura de paz en los entornos escolares.

El documento estará disponible para su consulta en todas las escuelas de nivel básico del Estado de México, con el objetivo de que docentes, directivos, personal administrativo, madres, padres de familia y estudiantes conozcan los procedimientos y lineamientos establecidos para la atención de casos de acoso escolar.

Como parte del programa, se impartió la conferencia “La construcción de paz desde la escuela”, a cargo de Natalia Ix-Chel Vázquez González, académica de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la que se abordó la importancia de generar entornos educativos seguros y respetuosos.