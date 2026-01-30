Refugio Franciscano gana batalla legal por predio en Cuajimalpa; Fundación Haghenbeck presenta contrademanda (Refugio Franciscano)

El Refugio Franciscano obtuvo un fallo favorable dentro del litigio por el predio ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México–Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, lo que le permitió recuperar la posesión del inmueble y avanzar en una disputa legal que se ha prolongado durante varios años. La resolución judicial fue considerada por el refugio como una victoria clave para la continuidad de su labor social y de protección animal.

De acuerdo con información difundida por el propio refugio y publicada en medios nacionales, la diligencia ordenada por un juez permitió el ingreso al predio, el cual había sido motivo de conflicto entre el Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P. Tras esta acción, integrantes y simpatizantes del refugio ingresaron al lugar, señalando que se trata de un espacio que históricamente ha sido destinado al cuidado de animales en situación de abandono.

Para el Refugio Franciscano, la resolución judicial representa un avance significativo en el reconocimiento de su derecho sobre el inmueble, además de brindar certidumbre para continuar con sus actividades, entre las que destacan el rescate, resguardo y atención de animales. Voceros del refugio han señalado que esta decisión fortalece su causa y evita el desplazamiento de los animales que ahí se encuentran.

El caso ha generado atención pública debido a la naturaleza social del refugio y al prolongado litigio que ambas partes han sostenido. Para los defensores del Refugio Franciscano, el fallo judicial confirma la legitimidad de su permanencia en el predio y pone fin a una etapa de incertidumbre jurídica.

Fundación Haghenbeck denuncia despojo y fija postura legal

No obstante, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P., parte contraria en el conflicto, manifestó su desacuerdo con los hechos ocurridos durante la diligencia judicial y anunció la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el delito de despojo.

Comunicado Fundación Haghenbeck

En un comunicado dirigido a la opinión pública, la fundación informó que la diligencia ordenada por el Juzgado Sexagésimo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no autorizaba el uso de la fuerza, la irrupción de terceros ni el rompimiento de candados, por lo que consideró que el ingreso de personas ajenas a lo estrictamente ordenado por la autoridad judicial carece de sustento legal.

La Fundación Haghenbeck detalló que decenas de personas identificadas como integrantes y simpatizantes del denominado Refugio Franciscano ingresaron de manera irregular al área en litigio, lo que, a su juicio, configura hechos que podrían constituir nuevas conductas delictivas, mismas que ya fueron integradas al expediente judicial existente.

Asimismo, la fundación subrayó que estos hechos se suman a un proceso legal que continúa abierto y que deberá resolverse conforme a derecho. En ese sentido, exigió el respeto irrestricto al Estado de Derecho y realizó un llamado expreso al Refugio Franciscano para que se abstenga de realizar actos ilegales o de incitar escenarios de confrontación o violencia.

La Fundación Antonio Haghenbeck reiteró que el conflicto aún se encuentra en proceso, por lo que insistió en que cualquier resolución definitiva deberá darse exclusivamente a través de las instancias judiciales correspondientes, evitando acciones que puedan agravar la situación legal de las partes involucradas.

Mientras tanto, el litigio por el predio en Cuajimalpa continúa su curso legal, con posturas encontradas entre quienes celebran la recuperación del espacio por parte del Refugio Franciscano y quienes, desde la fundación, advierten presuntas irregularidades durante la diligencia. El caso seguirá bajo análisis de las autoridades judiciales y ministeriales, en un contexto que combina aspectos legales, sociales y de interés público.