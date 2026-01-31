Vinculan a proceso a organizador de rodadas de Sandra Cuevas

Detenido Benoni "N". (FGJ)

Un juez vinculó a proceso a Benoni “N”, narcomenudista, extorsionador y organizador de las rodadas motociclistas de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Este sujeto es señalado por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, así como Jazive “N” y Milton “N”, que junto con Benoni integran una célula delictiva dedicada a la extorsión y venta de droga y que fueron detenidos el 23 de enero de 2026, en la colonia San Pedro el Chico, alcaldía Gustavo A. Madero.

Para Milton “N” y Jazive “N”, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva para ambas personas y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Benoni “N” habría intentado impedir su detención al ofrecer a los elementos policiales las sustancias ilícitas que le fueron aseguradas, por lo que el agente del Ministerio Público solicitó también su vinculación a proceso por el delito de cohecho, misma que fue concedida, también con prisión preventiva.

Este criminal es identificado por las autoridades como quien organiza rodadas de motociclistas en la zona centro de la capital y rumbo al municipio de Acapulco, Guerrero; asimismo, se exhibe en redes sociales con armas de fuego y drogas.

De igual manera, estos sujetos están relacionados en una agresión contra un hombre que perdió la vida, en la alcaldía Gustavo A. Madero.