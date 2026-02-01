IECM fija reglas y calendario para elección de COPACO 2026

IECM inicia preparativos para doble Consulta de Presupuesto Participativo y elección de COPACO en 2026

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó las disposiciones, requisitos, calendario y modalidades de votación que regirán la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026, proceso mediante el cual la ciudadanía elegirá a sus órganos de representación vecinal en cada Unidad Territorial (UT).

De acuerdo con el calendario aprobado, el registro de candidaturas se realizará del 10 al 22 de marzo de 2026, ya sea de forma digital a través de la Plataforma de Participación del IECM o de manera presencial en las Direcciones Distritales correspondientes.

Las personas aspirantes deberán cumplir con diversos requisitos, entre ellos contar con ciudadanía en pleno ejercicio de derechos, credencial para votar vigente, residencia mínima de seis meses en la Unidad Territorial correspondiente y no desempeñar cargos públicos recientes.

La revisión de las solicitudes se llevará a cabo del 10 al 25 de marzo, mientras que la publicación de los folios de las personas que cumplan con los requisitos se realizará el 27 de marzo. Posteriormente, el 29 de marzo, el IECM difundirá el sentido de los dictámenes sobre la procedencia o improcedencia de las candidaturas.

La asignación de letras de identificación se efectuará entre el 31 de marzo y el 1 de abril, y el periodo de promoción y difusión se desarrollará del 2 al 16 de abril, bajo reglas de equidad, uso exclusivo de recursos propios y prohibición de propaganda partidista o utilización de recursos públicos.

Las Comisiones de Participación Comunitaria tienen como función promover la organización vecinal, impulsar la participación ciudadana y fungir como vínculo entre la comunidad y las autoridades, especialmente en la identificación de necesidades, la formulación de propuestas y el seguimiento de proyectos comunitarios relacionados con el Presupuesto Participativo.

En cada Unidad Territorial se integrará una COPACO conformada por nueve personas ciudadanas, electas mediante voto universal, libre, directo y secreto, quienes desempeñarán el cargo de manera honorífica y no remunerada durante un periodo de tres años, que en este caso comprenderá de junio de 2026 a mayo de 2029.

La integración observará criterios de paridad de género, así como acciones para promover la inclusión de personas jóvenes y con discapacidad.

En cuanto a las modalidades de votación, la ciudadanía podrá participar en una jornada anticipada del 20 al 30 de abril de 2026, a través del Sistema Electrónico por Internet. Asimismo, el voto presencial se llevará a cabo el 3 de mayo, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, mediante boletas impresas en las Mesas Receptoras de Opinión que se instalarán en las Unidades Territoriales donde se registraron candidaturas.

Finalmente, la integración formal de las COPACO y la entrega de constancias se realizará del 11 al 15 de mayo de 2026, con lo que concluirá el proceso electoral comunitario organizado por el IECM.