Con tránsito detenido, avanzan obras que buscan devolverle eficiencia al Periférico Norte

Intervención en Periférico Norte reconfigura tiempos, rutas y trayectos (Adrián Contreras)

Desde el banderazo de arranque en enero de 2026, la rehabilitaciónl del Periférico Norte se realiza de manera simultánea en varios tramos, con intervenciones diurnas y nocturnas para minimizar afectaciones. La obra, catalogada por autoridades como una reparación de fondo tras décadas de deterioro, implica cierres parciales y desvíos que modifican la vida cotidiana de conductores, transportistas y residentes en la zona metropolitana norte.

El paisaje que describe la vialidad no ha cambiado, pues desde el día hasta entrada la noche se observan filas de automóviles y transporte de carga que avanzan a paso lento, conductores que calculan minutos como si fueran monedas, y la maquinaria que, dependiendo de la hora, gana protagonismo.

Esa convivencia entre tránsito y obra es el rasgo más visible en el Periférico Norte desde que el gobierno estatal anunció una intervención para lo que calificó como una arteria “abandonada” por años. La rehabilitación abarca 108 kilómetros, desde lo que era el Toreo hasta la caseta de Tepotzotlán, y se plantea como una intervención amplia sobre la carpeta y la infraestructura de la vía.

El proyecto fue presentado con cifras y calendario. Según el gobierno estatal, la inversión supera los mil 200 millones de pesos y el programa busca beneficiar a millones de usuarios que usan a diario esa vía. Las autoridades señalan que la intervención se justificó por el prolongado periodo sin una reconstrucción de fondo, y la obra fue anunciada en un acto oficial a principios de enero.

Intervención en Periférico Norte reconfigura tiempos, rutas y trayectos (Adrián Contreras)

Estrategia para reducir impacto

Para reducir las afectaciones a la población, las autoridades ordenaron jornadas de trabajo escalonadas. La planificación oficial contempla labores en horarios matutinos y vespertinos, así como turnos nocturnos que permiten intervenir carriles con menor afluencia vehicular.

En algunos reportes se documenta que los horarios de trabajo incluyen franjas de 08:00 a 18:00 y de 21:00 a 04:00, con tareas que se trasladan por tramos a medida que avanza la reconstrucción.

El argumento técnico detrás de los turnos nocturnos es simple, pues el flujo de vehículos disminuye y es posible efectuar cortes parciales y reencarpetamientos con menor conflicto directo sobre la circulación. En la práctica, sin embargo, la convivencia entre obra y tránsito es más compleja. Los vehículos de la construcción, los señalamientos y los carriles alternos generan cuellos de botella que se manifiestan tanto en horas pico como fuera de ellas.

Conductores entrevistados en distintos tramos describen que, aun cuando las maniobras nocturnas alivian el paso durante la madrugada, la apertura parcial de carriles por la mañana no siempre es suficiente para evitar retenciones prolongadas. Para los transportistas de carga y unidades de transporte público, cada minuto en una fila se traduce en costos operativos y en retrasos programados que alteran rutas y frecuencias.

Intervención en Periférico Norte reconfigura tiempos, rutas y trayectos (Adrián Contreras)

Avances visibles y consecuencias

Quienes transitan el Periférico Norte cuenta que notan diferencias al salir de las zonas intervenidas. El asfalto nuevo reduce las oscilaciones, los frenados bruscos y el desgaste de los vehículos.

Los tramos ya trabajados muestran una conducción más fluida, lo que confirma el diagnóstico de las autoridades sobre la necesidad de una intervención de fondo. No obstante, el balance entre beneficio y molestia depende del punto de vista, es decir, para el automovilista que atraviesa una zona levantada, la obra es un obstáculo; para el que circula a pocos kilómetros después, la mejora es palpable.

Las autoridades estiman que la obra beneficiará a un 15 millones de personas usuarias, y han difundido cifras sobre el tránsito diario que transita por ese corredor y la población usuaria de la región metropolitana norte. Esas cifras han servido para justificar la inversión y la urgencia de la intervención.

Ejecución por tramos

La envergadura del proyecto obligó acoordinar a municipios y al gobierno estatal. Desde el inicio y en la actualidad, se trabaja por tramos y con la participación de ayuntamientos que atraviesa la vía, en una estrategia que busca avanzar simultáneamente en distintos frentes para acortar plazos.

La intervención fue descrita por funcionarios locales como “histórica” por su extensión y por el alcance territorial, que incluye municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y otros del corredor norte. La logística implica programar cierres parciales de alrededor de un kilómetro por día, y reubicar los puntos de trabajo conforme se completa cada sección.

En las reuniones de coordinación que han trascendido públicamente participan presidentes municipales y la Junta de Caminos del Estado de México; algunos ayuntamientos han difundido avances puntuales sobre tramos entregados o sobre las acciones de mitigación del impacto vial para el comercio y la movilidad local.

La coordinación interinstitucional busca equilibrar el ritmo de obra con medidas mínimas de operación vial —señalamiento, desvíos y avisos a usuarios— aunque la percepción de su eficacia varía según la hora y el tramo.