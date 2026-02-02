Trabajadores del Metro convocan a marcha por falta de presupuesto para mantenimiento

Anuncian marcha de todos los trabajadores del Metro CDMX: ¿se suspenderá el servicio del transporte? Trabajadores del Metro de la CDMX anuncian marcha al Zócalo; conoce si habrá servicio de este transporte (Rogelio Morales Ponce)

Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunciaron la realización de una marcha de protesta para el próximo miércoles 4 de febrero, ante la falta de respuesta de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a diversas demandas relacionadas con el presupuesto para mantenimiento y condiciones laborales.

La movilización iniciará a las 15:30 horas desde la estación Balderas y avanzará por distintas avenidas del centro histórico hasta el Zócalo capitalino.

Los trabajadores señalaron que la protesta busca visibilizar la carencia de recursos para la adquisición de materiales y refacciones necesarias para el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones fijas, situación que, aseguran, impacta directamente en el funcionamiento del sistema y en la seguridad de los usuarios.

Las demandas están dirigidas a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a quien solicitan atención inmediata y la asignación urgente de presupuesto para atender los pendientes técnicos y laborales que enfrenta el Metro.

“La finalidad es dar a conocer a la opinión pública la situación que enfrentamos y exigir atención urgente a los asuntos mencionados, buscando soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como a los usuarios”, señalaron en el documento de convocatoria.

Posibles afectaciones al servicio

Los trabajadores advirtieron que durante la tarde del miércoles podrían registrarse afectaciones en la operación del sistema, principalmente en las líneas 1, 2 y 3.

Entre los posibles impactos se encuentran la reducción en la salida de trenes, retrasos en los tiempos de espera y paros escalonados en estaciones del centro de la ciudad.

Alertaron que, de no resolverse el déficit presupuestal para mantenimiento, podrían presentarse más fallas operativas a mediano plazo, lo que se traduciría en mayores tiempos de traslado y afectaciones para los millones de usuarios que diariamente utilizan este medio de transporte.