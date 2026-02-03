Agenda legislativa de MC parte de un diagnostico real de las necesidades de la CDMX

MC presenta agenda legislativa.

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México realizó su reunión plenaria, en la que informaron que durante el nuevo periodo de sesiones se concentrarán en el Sistema Integral de Cuidados, Salud Mental, Educación, Sistema de Salud Digno y la Movilidad Segura.

Se trata de una agenda alternativa, que parte de un diagnostico real de las necesidades de la Ciudad de México y de los capitalinos.

Así lo informó el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Royfid Torres, quien también detalló que los ejes de la agenda son los mismos que han defendido a lo largo de cada uno de los periodos: una Ciudad de México de iguales; una CDMX con paz y justicia, y una ciudad prospera y sostenible.

“Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de tener una ciudad menos desigual con más derechos y más libertades”, aseguró.

Royfid aprovechó para celebrar el avance del proceso del Sistema Integral de Cuidados, cuya preconsulta a ciudadanos concluyó recientemente. Recordó que la bancada ha presentado tres propuestas de Ley del Sistema Integral de Cuidados.

Destacó la importancia de contar con una arquitectura presupuestaria para el Sistema de Cuidados, a más tardar para finales de este año, “para conocer específicamente lo que se invertirá cada año en materia de cuidados. Es un tema transversal y en el que deberían de estar trabajando todas las Secretarías”, precisó.

En cuanto al tema de salud mental, lamentó que desde hace más de 10 años no se actualiza la Ley de Salud Mental, cuyo tema es fundamental para las juventudes, “lo hemos visto en el ultimo año, escenas muy lamentables, en universidades, que pueden prevenirse si se atiende el tema”.

Royfid comentó que respecto al ambiente educativo, debe de promover la educación sexual: métodos anticonceptivos, planificación familiar y prevención de transmisión sexual. Además de impulsar acciones orientadas al fortalecimiento de la primera infancia.

Con relación al Sistema de Salud Digna, comentó que desde la bancada naranja, impulsarán la donación de órganos y el derecho a la eutanasia.

En materia de movilidad destacó que buscan armonizar la Ley de Movilidad; dio a conocer que Movimiento Ciudadano es la única bancada que ha presentado propuestas de armonización, por lo que serán la base de dicha ley.

Royfid Torres señaló que se debe poner a las personas y al cuidado al centro de la movilidad; garantizar la accesibilidad universal, licencias responsables y regulación de nuevas formas de movilidad.

“Nuestra batalla es por las licencias de conducir con exámenes teóricos y prácticos”, dijo.

Destacó que que otro de los temas prioritarios, que le preocupa a la bancada, es el de seguridad, “nos falta muchísimo para lograr garantizar la justicia y reducir la impunidad”, dijo. Por lo que informó que su propuesta se basará en resolver eso.

Aseguró que otro de los temas al centró será el de la fugas de gas, y el tema del Plan General de Desarrollo que se encuentra en proceso de consulta actualmente, “vamos a presentar todas nuestras observaciones a este programa”.

Diagnostico de la CDMX, poco alentador

Durante el evento, Royfid Torres, fue reconocido por Salomón Chertorivski, quién lamentó que el diagnostico de la Ciudad de México es “poco alentador”.

“En la CDMX moverse cada día es más difícil, vivir cada día es más caro, y sentirse seguro cada día es más raro. Esta ciudad está mal y cada día parece que va para peor... Estamos en una ciudad que se nos cae a pedazos”.

Chertorivski dio a conocer que 7 de cada 10 ciudadanos no se sienten satisfechos con el transporte público, más de la mitad de los capitalinos no están satisfechos con los servicios públicos; en materia de seguridad 6 de cada 10 capitalinos no se sienten seguros.

“Si no hay planeación no podemos pensar en un futuro, crecemos en el desorden. La agenda que hoy se presenta parte de un diagnostico real y propone soluciones con derechos, con presupuestos y basadas en evidencia... nosotros venimos a ayudar y ofrecernos para corregir el rumbo que tiene hoy nuestra ciudad”.