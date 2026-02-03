Así fue el regreso a clases del CCH Sur con torniquetes de reconocimiento facial

Regreso a clases CCH Sur Las y los alumnos tuvieron que pasar por torniquetes con sistema de reconocimiento facial para poder ingresar al plantel.

Después de más de cuatro meses con plantel cerrado, las alumnas y alumnos del CCH Sur regresaron a las clases presenciales. Tal como se había anunciado, comenzaron su semestre este martes 3 de febrero con nuevos dispositivos de seguridad para restringir los accesos únicamente a personas inscritas en el plantel.

Recuerda el ingreso al plantel es por los torniquetes, mediante lector de identificación fotográfica. pic.twitter.com/dMPIcW5P0A — CCH Sur Oficial (@cchsur_oficial) February 1, 2026

CCH Sur regresa a clases presenciales tras el homicidio de un alumno

Esta mañana, el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, reanudó por completo su actividad presencial en las instalaciones. Miles de alumnas y alumnos ingresaron con un sistema de reconocimiento facial instalado en 15 tornqiquetes para tener un mejor control de las personas. Aunque la mayoría no tuvo problemas para acceder, el sistema presentó algunos fallos, por lo que quienes no fueron reconocidos por el sistema tuvieron que acceder por otro lado y registrar su entrada.

El regreso se registró sin incidentes y con el alumnado atendiendo las indicaciones del personal del plantel desde las 6:00 horas, cuando se reabrieron las puertas por primera vez desde el mes de septiembre de 2025. Anteriormente, estuvieron trabajando a través de las clases en línea

¿Desde cuando estaba cerrado el CCH Sur?

El plantel se encontraba cerrado desde el 22 de septiembre del año pasado, luego de que un alumno identificado como Lex Ashton N atacó a otro estudiante con un arma punzocortante y le quitó la vida. El agresor resultó con lesiones luego de lanzarse de un segundo piso. Desde entonces, las instalaciones permanecieron cerradas mientras las autoridades instalaban los nuevos dispositivos de seguridad en los torniquetes de reconocimiento facial.