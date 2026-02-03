Clima CDMX y Edomex: pronóstico del tiempo miércoles 4 de febrero Conoce cuál es el pronóstico del clima en la CDMX y Edomex para este miércoles 4 de febrero (Galo Cañas Rodríguez)

Debido al frente frío núm. 33, continuarán las bajas temperaturas, además de probabilidad de lluvia para la CDMX y Edomex para este miércoles 4 de febrero. Conoce el pronóstico de clima completo para este día.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este miércoles 4 de febrero, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, junto con el frente frío núm. 33, propiciará intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas para la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Cuál es el clima para el miércoles 4 de febrero en la CDMX y Edomex?

Según lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante este miércoles 4 de febrero en la CDMX y Edomex, se pronostica una mañana con el cielo parcialmente nublado y un ambiente frío. Mientras que en algunas zonas altas el ambiente será muy frío con posibles heladas.

Durante la tarde, el ambiente será templado con el cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México.

Por otra parte, la temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Mientras que, para el Edomex, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Alerta por bajas temperaturas en la CDMX para el martes 3 de febrero

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, durante la mañana y madrugada de este miércoles 4 de febrero, siete alcaldías presentan alerta de clima por bajas temperaturas.

Estas alcaldías tienen alerta amarilla, pues durante la madrugada y mañana del martes tendrán temperaturas de 4 a 6 °C:

Alvaro Obregón

Cuajimalpa de Morelos

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlahuac

Xochimilco

Mientras tanto, solo la alcaldía Tlalpan presenta alerta naranja, pues durante la madrugada y mañana estarán alcanzando temperaturas de 1 a 3 °C.

¿Cuáles serán las temperaturas para la CDMX y el Edomex este miércoles 4 de febrero?

Por otra parte, alcaldías como Cuahutemoc durante el miércoles 4 de febrero a lo largo del día tendrán temperaturas de 22 a 8 °C. Mientras que en Iztapalapa rondarán entre los 22 y 7 °C.

Asimismo, en el Estado de México, municipios como Ecatepec tendrán temperaturas entre los 24 y 8 °C, en Nezahualcoyotl rodarán entre 23 y 8 °C y en Naucalpan serán de 22 a 7 °C.