Ecatepec arranca el Programa Camellones Seguros en 19 vialidades del municipio

Con el objetivo de mejorar la imagen urbana y fortalecer la seguridad en espacios públicos, el Gobierno de Ecatepec puso en marcha el Programa Camellones Seguros, mediante el cual se recuperarán 19 camellones ubicados en las principales vialidades del municipio, que en conjunto suman 91 kilómetros lineales.

El banderazo de inicio fue encabezado por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, durante un evento realizado en la explanada municipal, donde destacó la importancia de rescatar los espacios públicos para beneficio de las familias ecatepenses. Señaló que cuando un entorno urbano se encuentra en buenas condiciones, la ciudadanía lo cuida más y se genera una mayor sensación de seguridad.

Para llevar a cabo estas acciones, participarán 455 trabajadores municipales de distintas áreas, de los cuales 50 cuentan con especialidades como jardineros, herreros, electricistas, plomeros, pintores y albañiles. Las brigadas estarán encargadas de intervenir los camellones ubicados en vialidades estratégicas como la carretera Lechería-Texcoco, vía Morelos, avenida Central, vía López Portillo, Jardines de Morelos y Ciudad Cuauhtémoc, entre otras.

La alcaldesa explicó que los trabajos contemplan limpieza profunda, poda de áreas verdes, retiro de propaganda y objetos abandonados, pintura de guarniciones y pasos peatonales, así como la reconexión total de luminarias. Además, se construirán rampas de accesibilidad con el fin de facilitar el tránsito de personas con discapacidad y adultos mayores.

Cisneros Coss subrayó que el Programa Camellones Seguros no se limita únicamente a acciones estéticas, sino que busca recuperar el espacio público como un punto de convivencia comunitaria. “No es solo pintura o limpieza; es enviar un mensaje claro de que hay gobierno, hay vecinos y hay comunidad trabajando juntos”, expresó.

Asimismo, destacó que este programa se desarrolla bajo un modelo de cooperación entre el gobierno municipal y la ciudadanía. Mientras el ayuntamiento aporta materiales, planeación y supervisión técnica, los vecinos participan activamente en el cuidado y recuperación de los espacios, fomentando el sentido de pertenencia y corresponsabilidad.

En estas labores participan dependencias como Servicios Públicos, Obras Públicas, Movilidad, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Tránsito, Sapase, Protección Civil, Administración, Vía Pública y Desarrollo Económico.

Finalmente, durante su conferencia de prensa semanal, la presidenta municipal informó que el programa de Recolección Nocturna de Basura avanza con resultados positivos, ya que se recolectan hasta 50 toneladas de desechos en un solo día. Esta estrategia contribuye a reducir tiraderos clandestinos y prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias, además de mantener diálogo con recolectores voluntarios para fortalecer el servicio en el municipio.