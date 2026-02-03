EdoMex reparte material didáctico del idioma inglés para el aprendizaje de más de 380 mil estudiantes

El Gobierno del Estado de México entregó material didáctico con el fin de fortalecer el aprendizaje del idioma inglés en planteles de preescolar, primaria y secundaria. Esta iniciativa forma parte del Programa Nacional de Inglés (PRONI) con la cual se busca dar beneficio a al menos 383 mil estudiantes de los subsistemas federal y estatal.

Durante la entrega simbólica, Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), reiteró que la actual administración tiene como objetivo que las escuelas públicas cuenten con recursos adecuados para enriquecer el trabajo en el aula, en concordancia con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

El material brindado incluye recursos impresos y digitales como libros, cancioneros, diccionarios, tarjetas didácticas, pósters y materiales interactivos, diseñados para apoyar la labor docente y acercar el idioma inglés de manera creativa, pertinente y acorde al contexto de las comunidades escolares.

El titular de la SECTI señaló que el PRONI, impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con las autoridades educativas estatales, busca que las y los estudiantes de tercero de preescolar, primaria y secundaria cuenten con recursos adecuados para el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera en las escuelas públicas del Estado de México.