Usuarios mexiquenses del Tren “El Insurgente” destacan ahorro de tiempo en traslados entre Zinacantepec y la CDMX

Usuarios del Tren Interurbano “El Insurgente” reconocen que este nuevo medio de transporte ha significado un importante ahorro de tiempo y una opción accesible para trasladarse del Valle de Toluca a la Ciudad de México, principalmente en la ruta Zinacantepec–Observatorio, donde el recorrido se realiza en menos de 60 minutos.

Gracias al trabajo coordinado entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, la movilidad en la entidad avanza sobre rieles, beneficiando a miles de personas que diariamente se trasladan por motivos laborales, escolares o familiares. Este proyecto ha permitido mejorar la calidad de vida de los mexiquenses al reducir los tiempos de traslado que antes podían extenderse hasta dos horas y media en otros medios de transporte.

Actualmente, el Tren “El Insurgente” cuenta con siete estaciones en operación y cubre la ruta completa de Zinacantepec a Observatorio. La tarifa máxima es de 100 pesos para el trayecto más largo, mientras que los costos intermedios van de 70 a 90 pesos, dependiendo de la estación: Toluca Centro 90 pesos, Metepec 80 y Lerma 70, lo que lo convierte en una opción económica para los usuarios frecuentes.

A la fecha, este medio de transporte ha realizado más de 67 mil vueltas y ha acumulado más de 14 mil horas de servicio ininterrumpido, reflejando su constante operación y la alta demanda por parte de la ciudadanía.

Entre los testimonios, la señora Mercedes Godínez destacó que el principal beneficio es el tiempo que ahora puede dedicar a su familia. “Uno como mujer hace menos tiempo de traslado y puede dedicarle más tiempo a los hijos y al hogar; no es tanto el dinero, sino el tiempo, que es lo más importante”, comentó.

Por su parte, Lorena López señaló que además de ser rápido, el tren es cómodo. “Te permite llegar más descansado a casa y tener más tiempo de calidad con la familia. Dejamos el vehículo y nos trasladamos en el tren”, afirmó.

En cuanto al costo, Andrés Segundo consideró que es una alternativa viable para los trabajadores que viajan diariamente a la capital. “El precio es accesible y es un muy buen servicio para los mexiquenses que vamos y venimos todos los días”, señaló.

Finalmente, usuarios como Antonio Cruz y Alexis Magaña coincidieron en que la conexión del tren con otros sistemas de transporte facilita los traslados y elimina largas esperas, consolidando al Tren “El Insurgente” como una obra clave en este “2026, Año de las Obras en el EdoMéx”, enfocada en mejorar la movilidad y la calidad de vida de la población.