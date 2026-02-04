Asaltantes se disfrazan de barrenderos en San Juan de Aragón para entrar a robar a una casa en la GAM Sujetos disfrazados de barrenderos entraron a robar a una casa en la alcaldía Gustavo A. Madero; una cámara de seguridad grabó el momento (Redes sociales)

Una cámara de seguridad grabó el momento en el que un grupo de personas disfrazadas de barrenderos entraron a robar con violencia a una casa ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante el robo, una mujer, junto con su madre, fueron sujetadas y amenazadas dentro de su hogar ubicado en la avenida 611, colonia San Juan de Aragón, 4ª Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con una de las mujeres afectadas, los asaltantes se robaron diferentes objetos de valor dentro de la casa, así como un automóvil, el cual abandonaron en el Estado de México.

Video del momento en que “falsos barrenderos” asaltan a una casa en la GAM

En el video grabado por una cámara de seguridad se puede observar el momento exacto en el que los “falsos barrenderos” ingresaron a una casa a robar.

En las imágenes se muestra cómo una mujer se encuentra llegando a su domicilio, donde en la acera dos sujetos vestidos con el uniforme de barrenderos de la Ciudad de México supuestamente se encontraban realizando su trabajo.

No obstante, cuando la mujer intenta ingresar a su domicilio, uno de los hombres la intercepta y entra junto con ella.

Otra cámara de seguridad, dentro del hogar, grabó cómo uno de los hombres sujeta a la mujer por el cuello y le empieza a apuntar con una pistola.

El otro ingresa a una de las habitaciones, mientras que un tercer hombre sin disfraz entra también al domicilio para llevar a cabo el asalto.

La mujer es llevada junto con su madre a un cuarto donde se les pide que amarren sus brazos, mientras continúan apuntándoles con el arma.

Tras cometer el robo, los asaltantes huyeron del lugar en el automóvil de una de las mujeres, el cual, diferentes reportes indican, que abandonaron en una calle del Estado de México.

Las autoridades continúan investigando el robo para dar con los responsables, mientras que vecinos de la colonia San Juan de Aragón exigen mayor seguridad en la zona.