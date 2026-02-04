Canasta Alimentaria 2026 Edomex: registro y requisitos para recibir alimentos En Ixtapaluca comenzó el registro para la Canasta Alimentaria 2026; conoce todos los detalles sobre este programa del Edomex (@amecameca2022)

El Gobierno del Estado de México abrió el registro para el programa Canasta Alimentaria 2026 “Nutrición para Todos” en el municipio de Ixtapaluca. Conoce todos los detalles sobre su registro, requisitos y qué contienen las despensas que entregan.

La “Entrega de apoyos de despensa de canasta alimentaria (Nutrición para Todos)” es un programa del Gobierno del Estado de México iniciado en el municipio de Ixtapaluca, el cual tiene como objetivo proporcionar a los habitantes apoyo en su alimentación diaria.

¿Cuándo abrirá el registro para la Canasta Alimentaria 2026 en el Edomex?

Este programa está enfocado por el momento únicamente en los pobladores del municipio de Ixtapaluca; no obstante, se espera que próximamente la convocatoria para el registro de la Canasta Alimentaria 2026 en el Edomex se abra en otros municipios del estado.

¿Quiénes pueden registrarse en el programa Canasta Alimentaria 2026 en Ixtapaluca?

El Gobierno del Estado de México, a través del Ayuntamiento de Ixtapaluca, brinda una canasta alimentaria básica para el bienestar y la nutrición de la población de este municipio a personas consideradas como grupos vulnerables.

De acuerdo con su convocatoria, se les dará prioridad para ser beneficiarios de este programa a quienes presenten alguna discapacidad, a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, adultos mayores y población perteneciente a zonas vulnerables del municipio.

¿Cómo registrarse en el programa Canasta Alimentaria 2026 en Ixtapaluca?

El registro para el programa de Canasta Alimentaria 2026 en Ixtapaluca inició este martes 3 de febrero a las 10:00 de la mañana y finalizó ese mismo día a las 15:00 horas, por lo que ya no es posible registrarse.

El registro se realizó en línea, mediante las redes sociales del municipio de Ixtapaluca. No obstante, si fuiste de las personas que pudo registrarse, aquí te decimos cuáles son los requisitos para poder ser seleccionado.

¿Cuáles son los requisitos para el programa Canasta Alimentaria 2026 en Ixtapaluca?

De acuerdo con la convocatoria del programa Canasta Alimentaria 2026 en Ixtapaluca, estos son los requisitos para poder ser uno de los beneficiarios de este apoyo:

Cumplir con las fechas del proceso de registro y entrega de documentos.

Presentar la documentación solicitada en las fechas que se señalen.

Credencial para votar vigente con ampliación al 200% o la credencial del INAPAM vigente con el domicilio del municipio.

¿Qué contiene la despensa de la Canasta Alimentaria 2026 en Ixtapaluca?

La despensa que el municipio de Ixtapaluca entregará a sus habitantes a través del programa Canasta Alimentaria 2026 contiene los siguientes alimentos: