Capturan al papá del “Tortas”, fundador de “La Anti Unión Tepito”

Detenidos Jorge "N" y Édgar Josafath "N". (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a Jorge Flores Galicia, padre del ex líder del grupo delictivo “La Anti Unión Tepito”, Jorge Flores Conchas, alias “El Tortas”.

“El Tortas” se encuentra privado de la libertad en un centro penitenciario de la Ciudad de México, vinculados a los delitos de extorsión, narcomenudeo, homicidio y robo.

Para su capturas se llevó a cabo un despliegue en la calle Lago Cupatitzio, de la colonia Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde detuvieron a un hombre de 27 años de edad y aseguraron 100 dosis de cocaína, 100 bolsitas de plástico que contenían metanfetamina, además de un arma de fuego con tres cartuchos útiles y un teléfono celular.

En tanto, en la calle Moctezuma, de la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, ejecutaron otra orden de cateo y aseguraron 100 dosis con cocaína, 50 bolsas pequeñas de plástico que contenían marihuana, 100 bolsitas de plástico de color amarillo con metanfetamina, de igual forma detuvieron a Jorge Flores Galicia, de 71 años de edad.

El detenido de 27 años de edad cuenta con una presentación ante el Ministerio Publico por el delito de homicidio doloso con arma de fuego en 2019. En tanto, Jorge Flores Galicia tiene un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de homicidio en 1994.

“El Tortas”, fundador de “La Anti Unión Tepito”

El Tortas y El Jamón, líderes de los cárteles Anti Unión y Unión de Tepito, que protagonizaron una ola de violencia en la Ciudad de México por la disputa del territorio, fueron capturados en mayo del 2019 por elementos de la Fiscalía General de la República con ayuda de la Marina-Armada de México.

La captura se realizó durante dos operativos simultáneos. El Tortas, Jorge Flores Conchas, cayó en una zona de alta plusvalía, donde únicamente se puede ingresar mediante un reconocimiento, en Tlalpan. En tanto que El Jamón, Pedro Ramírez Pérez, fue capturado en un exclusivo fraccionamiento de Atizapan de Zaragoza, en el Estado de México.

En los operativos no participó la Procuraduría capitalina ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana; no se proporcionó información a las dependencias locales para evitar que se filtrara información que impidiera la captura de los cabecillas de los cárteles de Tepito.

Jorge Flores, El Tortas, es líder y fundador de la organización delictiva Fuerza Anti Unión, responsable de cometer diversos delitos como homicidio, secuestro, venta y distribución de droga, extorsión y cobro de piso principalmente.

El Tortas operaba en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Según reportes policiacos, buscaba ampliar su zona de operación en los municipios de Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y ­Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, así como reforzar sus células operativas y ampliar sus zonas de operación en la Ciudad de México para tomar el control de las actividades delictivas de grupos antagónicos; mediante alianzas con líderes de grupos delictivos locales, así como con disidentes del cártel delictivo La Unión de Tepito.

Se sabe que concretó una alianza estratégica con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien le proporcionó apoyo logístico.

Jorge Flores es considerado uno de los principales generadores de violencia en la Ciudad de México, ya que ha ordenado acciones en contra de líderes de grupos antagónicos a través de diversos enfrentamientos, persecuciones y atentados con armas de fuego desarrollados en vía pública en contra de grupos delictivos contrarios.

Además, con la finalidad de amedrentar y causar un impacto entre integrantes de grupos delictivos antagónicos, ordenó la ejecución y exposición de los cuerpos sin vida abandonados en vía pública con mensajes alusivos, lo que ha impactado también en la sociedad civil.

En tanto que El Jamón es líder de la organización delictiva La Unión Tepito, responsable de cometer diversos delitos como homicidio, secuestro, venta y distribución de droga, extorsión, cobro de piso y trata de personas con fines de explotación sexual, principalmente. Su zona de operación era las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Coyoacán en la CDMX, así, como en los municipios de Naucalpan de Juárez y Atizapán de Zaragoza en el Estado de México.

Tras la detención de David García Ramírez, El Pistache, ocurrida el 30 de octubre de 2018, Ramírez Pérez asumió el control de la totalidad de las operaciones delictivas de La Unión Tepito. El sujeto es responsable de la distribución a gran escala de diversos tipos de droga para su venta al menudeo en varios puntos de la Ciudad.

Desarrolló una red de corrupción al interior de instituciones de seguridad pública de la Ciudad de México, que le proporcionaban información de acciones operativas y brindan seguridad institucional.

Pedro Ramírez es considerado uno de los principales generadores de violencia en la Ciudad de México, ya que ha ordenado la ejecución de integrantes de grupos delictivos rivales, así como de integrantes disidentes de su misma organización delictiva, lo que ha provocado el incremento de la violencia, reflejado a través de enfrentamientos, persecuciones, atentados y ejecuciones con armas de fuego en vías públicas de la Ciudad de México.