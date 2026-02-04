CDMX destina 89 mdp en rehabilitación del embarcadero de Cuemanco rumbo al Mundial 2026

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, supervisó los trabajos de rehabilitación del embarcadero de Cuemanco, en Xochimilco, con una inversión de 89 millones de pesos, para mejorar la infraestructura turística, dignificar el trabajo de más de dos mil familias y reforzar la protección ambiental del sistema lacustre, en el contexto de los preparativos rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Ubicado en una de las principales puertas de entrada a la zona chinampera, Cuemanco recibe cada año alrededor de 250 mil visitantes y opera con 216 trajineras.

La intervención contempla la renovación total de sus instalaciones, la modernización de los servicios, la incorporación de ecotecnias para el manejo del agua y la rehabilitación del entorno urbano inmediato, con el objetivo de convertirlo en un modelo de turismo sustentable.

En un recorrido por la obra, Clara Brugada mencionó que Xochimilco es el último vestigio vivo de la antigua ciudad lacustre sobre la que se fundó Tenochtitlan y subrayó la responsabilidad del gobierno capitalino para preservar este patrimonio.

“La Ciudad de México nació entre canales. Xochimilco es lo que queda de esa forma de vida y tenemos la obligación de protegerla y fortalecerla”, señaló.

La mandataria explicó que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia para recuperar la ciudad lacustre, en coordinación con las secretarías de Medio Ambiente y de Gestión Integral del Agua, que incluye acciones para frenar la contaminación de los canales, promover la biodiversidad y fortalecer la actividad productiva en las chinampas.

Infraestructura sustentable

La rehabilitación del embarcadero implica la reconstrucción de 74 locales comerciales, el reforzamiento de la cimentación mediante 62 pilotes a 12 metros de profundidad y la edificación de nuevas estructuras de madera certificada.

También se integrará infraestructura verde para la captación, tratamiento y reutilización del agua pluvial, con el fin de reducir las descargas contaminantes al sistema de canales.

Además se construirá una torre hidrobotánica, que funcionará como planta de tratamiento de aguas residuales y, al mismo tiempo, como mirador hacia el Área Natural Protegida Ejidos de San Gregorio y Xochimilco. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, esta instalación permitirá reutilizar el agua generada en el embarcadero y evitar su vertimiento directo al canal.

En adición, se intervendrán cerca de 700 metros de camellones y accesos desde Periférico, así como el estacionamiento, donde se instalará pavimento permeable y vegetación para facilitar la infiltración del agua de lluvia y reducir los encharcamientos durante la temporada de precipitaciones.

Las autoridades explicaron que el proyecto respeta el número y ubicación de los locales existentes, con el fin de no desplazar a los comerciantes tradicionales, y que incorpora mejoras como tapancos, bodegas y nuevas instalaciones hidráulicas y eléctricas.

Patrimonio ambiental bajo presión

Xochimilco cuenta con múltiples categorías de protección nacional e internacional, entre ellas Área Natural Protegida, sitio Ramsar, Patrimonio Mundial de la UNESCO y Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial.

Sin embargo, el sistema lacustre enfrenta presiones crecientes por la urbanización, las descargas contaminantes y la pérdida de biodiversidad. En este contexto, Brugada anunció que se trabaja en un programa integral para la recuperación de los canales, que incluye la eliminación gradual de vertimientos ilegales y la promoción de prácticas ambientales responsables entre habitantes y prestadores de servicios turísticos.

La jefa de Gobierno adelantó la creación de un santuario del ajolote, especie emblemática de Xochimilco y actualmente en peligro crítico de extinción. El objetivo, dijo, es generar condiciones adecuadas para su reproducción y conservación, al tiempo que se fortalece la conciencia ambiental entre visitantes y población local.

Beneficios sociales

El presidente de la Unión de Trajineras Turísticas de Cuemanco, Gerubiel Aguilar Tejeda, subrayó que la obra representa un cambio profundo para la comunidad, al mejorar las condiciones laborales y abrir nuevas oportunidades económicas.

“Es una inversión que dignifica nuestro trabajo y beneficia directamente a más de dos mil familias que dependen de esta actividad”, afirmó.

El encargado del despacho de la alcaldía Xochimilco, Aurelio de Gyves Montés, recordó que hacía más de dos décadas que el embarcadero no recibía una intervención de esta magnitud y destacó la importancia de que los recursos destinados al Mundial generen beneficios duraderos para la población local.

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, señaló que la rehabilitación de Cuemanco forma parte de un conjunto de obras en varios embarcaderos de la demarcación, con el propósito de consolidar un modelo turístico sustentable que combine conservación ambiental, desarrollo económico y justicia social.

Se prevé que los trabajos concluyan en los próximos meses, de manera que Cuemanco esté en condiciones de recibir a visitantes nacionales e internacionales durante la justa mundialista.