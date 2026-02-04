EdoMéx se suma a los eventos del “Mundialito Escolar 2026”

EdoMex se suma al “Mundialito Escolar 2026”

Con el objetivo de fortalecer la convivencia escolar con el espíritu deportivo previo a la Copa Mundial de la FIFA, el Gobierno del Estado de México invita a las y los estudiantes de las más de 14 mil instituciones públicas y privadas, de nivel primaria, secundaria y media superior de la entidad mexiquense a integrar sus equipos para participar en el “Mundialito Escolar 2026”

Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), destacó que esta actividad forma parte del “Mundial Social 2026”, impulsado por la Presidenta de México y respaldado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez con la intensión de fomentar la cultura deportiva del país.

El Secretario estatal destacó la importancia de fomentar el deporte escolar como una herramienta para formar comunidad y fortalecer valores como lo establece la Nueva Escuela Mexicana.

La convocatoria, en educación primaria y secundaria la competencia se desarrollará bajo la modalidad de futbol 5 contra 5, mientras que en educación media superior se jugará en la modalidad de 11 contra 11, con el objetivo de adecuar la experiencia deportiva a las características y edades de cada nivel educativo.

De febrero a mayo se desarrollarán las etapas intramuros, zonales, regionales, estatales y semifinales nacionales. Los equipos que avancen a la etapa final tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de disputar la Final Nacional, que se celebrará del 6 al 8 de junio en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, previo a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

La convocatoria del “Mundialito Escolar 2026” se encuentra en el sitio oficial de la SECTI: https://secti.edomex.gob.mx; el cierre de inscripciones para la Etapa Estatal del nivel primaria y secundaria será el 15 de abril; mientras que el cierre para la Etapa Estatal del nivel medio superior será el 4 de abril.